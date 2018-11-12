В Минске проходит Всемирная Неделя Предпринимательства

Выставка-Форум GEW Belarus собрала на одной площадке предпринимателей, инвесторов, государственных деятелей, стартаперов и международных экспертов для совместной работы. Ключевым событием Недели стала уникальная для нашей страны Выставка-Форум инновационных компаний и стартапов, которая проходит с 13 по 14 ноября в залах Национального выставочного центра БелЭкспо при поддержке «АиФ». В число спикеров на мероприятии вошли – Дмитрий Николаевич Крутой (Министр экономики Республики Беларусь), Андреас Шпехтлер (Генеральный директор и основатель Silicon Castles), Тед Золлер (Директор Kenan-Flager Business School), Татьяна Маринич (Генеральный директор и Основатель Belbiz, Imaguru) и другие.

«Мы ждем всех, кто делает бизнес либо собирается делать бизнес в нашей стране, на Выставке GEW Belarus, – сказала Анастасия ХОМЕНКОВА, заместитель руководителя ООО «Центр деловых коммуникаций «БелБиз», официального представителя GEW в Беларуси, – Мы постарались сделать программу, которая будет полезной и насыщенной максимально целевыми событиями. Компании, которые ценят инновации и технологии, техсообщества и стартапы — вот наша основная аудитория. Ставите ли вы целью привлечь внимание инвесторов или отточить свои бизнес-навыки, а может быть, набрать команду — Выставка-Форум будет лучшей площадкой для ваших начинаний».

Как отметил премьер-министр Сергей РУМАC, интерес к Всемирной неделе предпринимательства растет, а количество участников с каждым годом увеличивается. «Правительство рассматривает этот международный проект как значимую площадку для ведения цивилизованного диалога между властью и бизнес-сообществом по проблемным вопросам и перспективам развития белорусской экономики», - добавил он.

К слову, в рамках Недели Предпринимательства прошло подписание соглашения с ПРООН и Евросоюзом по содействию развитию 12 районов страны на местном уровне. Для проекта будут определяться по два района из каждой области. Министр экономики Дмитрий КРУТОЙ подчеркнул, что это будут наиболее проблемные районы, где уровень отклонения по ключевым экономическим показателям от среднереспубликанского составляет 40% и более.

Партнерами Всемирной Недели Предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики Беларуси, Международная Финансовая корпорация (IFC) и Посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Беларусь.