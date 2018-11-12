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В Минске проходит Всемирная Неделя Предпринимательства

13.11.2018 15:50 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске проходит Всемирная Неделя Предпринимательства
Евгений Гончар / АиФ

Выставка-Форум GEW Belarus собрала на одной площадке предпринимателей, инвесторов, государственных деятелей, стартаперов и международных экспертов для совместной работы. Ключевым событием Недели стала уникальная для нашей страны Выставка-Форум инновационных компаний и стартапов, которая проходит с 13 по 14 ноября в залах Национального выставочного центра БелЭкспо при поддержке «АиФ». В число спикеров на мероприятии вошли – Дмитрий Николаевич Крутой (Министр экономики Республики Беларусь), Андреас Шпехтлер (Генеральный директор и основатель Silicon Castles), Тед Золлер (Директор Kenan-Flager Business School), Татьяна Маринич (Генеральный директор и Основатель Belbiz, Imaguru) и другие. 

В Минске проходит Всемирная Неделя Предпринимательства Может ли белорус открыть свой бизнес в Евросоюзе?
На площадке GEW Belarus 2018 выставочные стенды разделены по секциям: Финансовые технологии, Инвестиции, Инновации, Поддержка бизнеса, Образование для бизнеса, Технологии для бизнеса и Технические сообщества. Более 100 компаний будут предлагать свои инновационные идеи для бизнеса, которые оценят разработчики. Кроме того, в рамках мероприятия проходит битва стартапов Belbiz Battle. Команды-победители отправятся в Лондон и будут представлены международным инвесторам. Завершится Неделя награждением победителей конкурса «Лучший предприниматель года Беларуси».

«Мы ждем всех, кто делает бизнес либо собирается делать бизнес в нашей стране, на Выставке GEW Belarus,  – сказала Анастасия ХОМЕНКОВА, заместитель руководителя ООО «Центр деловых коммуникаций «БелБиз», официального представителя GEW в Беларуси, – Мы постарались сделать программу, которая будет полезной и насыщенной максимально целевыми событиями. Компании, которые ценят инновации и технологии, техсообщества и стартапы — вот наша основная аудитория. Ставите ли вы целью привлечь внимание инвесторов или отточить свои бизнес-навыки, а может быть, набрать команду — Выставка-Форум будет лучшей площадкой для ваших начинаний». 

В Минске проходит Всемирная Неделя Предпринимательства Сколько белорусов заняты в бизнесе?

Как отметил премьер-министр Сергей РУМАC, интерес к Всемирной неделе предпринимательства растет, а количество участников с каждым годом увеличивается. «Правительство рассматривает этот международный проект как значимую площадку для ведения цивилизованного диалога между властью и бизнес-сообществом по проблемным вопросам и перспективам развития белорусской экономики», - добавил он.

К слову, в рамках Недели Предпринимательства прошло подписание соглашения с ПРООН и Евросоюзом по содействию развитию 12 районов страны на местном уровне. Для проекта будут определяться по два района из каждой области. Министр экономики Дмитрий КРУТОЙ подчеркнул, что это будут наиболее проблемные районы, где уровень отклонения по ключевым экономическим показателям от среднереспубликанского составляет 40% и более.

В Минске проходит Всемирная Неделя Предпринимательства Стоит ли паниковать из-за неудач в бизнесе?

Партнерами Всемирной Недели Предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь,  Министерство экономики Беларуси, Международная Финансовая корпорация (IFC) и Посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Беларусь. 

 
 
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Всемирная Неделя Предпринимательства проходит в нашей стране в восьмой раз. Ежегодное глобальное движение объединяет 170 стран для поиска инноваций и идей в сфере...
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Заря над Неманам
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