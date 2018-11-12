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Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты
Новости Германии. В немецком Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты. Выброс зафиксировали в промышленной зоне на юго-востоке города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ДТП на трассе перевернулся грузовик с химическим веществом. Власти рекомендовали местным жителям закрыть окна и двери и не покидать свои дома. Движение общественного транспорта в опасном районе приостановлено. О пострадавших сообщений нет. Сейчас специалисты проводят замеры концентрации химикатов в воздухе.
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Новости Германии. В немецком Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты. Выброс зафиксировали в промышленной зоне на юго-востоке города, сообщили в...
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