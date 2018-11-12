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В Брестской крепости прошла торжественная церемония увольнения в запас десантников
Новости Беларуси. Торжественная церемония увольнения в запас с участием военнослужащих 38-ой десантно-штурмовой бригады состоялась 13 ноября в Брестской крепости. Домой отправились 377 солдат, призванных для прохождения срочной воинской службы в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отличившимся вручены грамоты и объявлены благодарности. Каждый из уволенных в запас получил воинскую специальность. Молодые люди стали разведчиками, снайперами, командирами батальонов. Многие приняли решение остаться в рядах бригады десантников на службу по контракту.
Александр Ильюкевич, командир 38-ой отдельной Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады:
Егор Табатадзе, военнослужащий 38-ой отдельной Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады:
Символично, что в начале своей службы десантники здесь же, в Брестской крепости, приносили присягу. Сегодня, как и тогда, рядом с ними родные и близкие.
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В Брестской крепости прошла торжественная церемония увольнения в запас десантников
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Новости Беларуси. Торжественная церемония увольнения в запас с участием военнослужащих 38-ой десантно-штурмовой бригады состоялась 13 ноября в Брестской крепости....
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