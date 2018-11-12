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Президент Беларуси об отношениях с Турцией: «Они развиваются неплохо, хотя хотелось бы, чтобы лучше»
Новости Беларуси. Белорусско-турецкие отношения 13 ноября обсуждались во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с председателем Великого национального собрания Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентская делегация республики в эти дни с официальным визитом в Минске. Турция – важный внешнеторговый партнер Беларуси. Страна занимает девятое место по объему товарооборота.
В планах государств – достичь миллиардной планки во взаимной торговле. Все предпосылки к этому есть. В Турцию мы поставляем калийные удобрения, синтетические волокна и нити, льняные ткани. Уже идет работа по созданию сборочных производств комбайнов, строительной и специальной техники. Ну и, конечно, развит туризм.
Тем не менее, остаются и некоторые проблемные вопросы, которые партнеры намерены решить в ближайшее время.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается наших отношений, то они развиваются неплохо, хотя хотелось бы, чтобы лучше. Но тот миллиард товарооборота, который мы будем иметь в этом году – примерно миллиард, а может быть, и превзойдем его – это хорошее достижение наших стран. У нас есть ряд проблемных нерешенных вопросов в отношениях, прежде всего торгово-экономического характера. И председатель нашего сената (вчерашний премьер-министр, точно так, как вы) очень хорошо владеет этими проблемами. И я надеюсь, что он вам их изложит, и желательно нам бы решить эти вопросы.
Господин председатель, мы хорошо знаем, в чем нуждается Турция, и вы хорошо знаете, в чем нуждается Беларусь. Вот этот товарообмен был бы хорошим подспорьем для роста общего товарооборота.
Бинали Йылдырым, председатель Великого национального собрания Турции:
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Президент Беларуси об отношениях с Турцией: «Они развиваются неплохо, хотя хотелось бы, чтобы лучше»
Новости Беларуси. Белорусско-турецкие отношения 13 ноября обсуждались во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с председателем Великого...
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