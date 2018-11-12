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Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей
Назван лучший фильм уходящего года по версии зрителей.
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Победителей в номинациях определяли своим голосованием зрители.
В категории «Лучшая драма» зрители выбрали картину «Пятьдесят оттенков свободы», лучшим мультфильмом стала анимационная работа «Суперсемейка 2». В номинации «Комедия года» победа досталась фильму «Шпион, который меня кинул».
В номинации лучший актер зрители отдали победу исполнителю главной роли в фильме «Черная пантера» Чедвику Боузману, а среди женщин награду получила Скарлетт Йоханссон.
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