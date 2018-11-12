Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей

Назван лучший фильм уходящего года по версии зрителей.

По информации издания ENews, по версии американской премии People's Choice Awards, которую вручают каждый год, в номинации «Фильм года» победу одеражала картина братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».



«Мстители: Война бесконечности». Фото: Marvel Studios

Победителей в номинациях определяли своим голосованием зрители.

В категории «Лучшая драма» зрители выбрали картину «Пятьдесят оттенков свободы», лучшим мультфильмом стала анимационная работа «Суперсемейка 2». В номинации «Комедия года» победа досталась фильму «Шпион, который меня кинул».



«Суперсемейка 2». Фото: Pixar

В номинации лучший актер зрители отдали победу исполнителю главной роли в фильме «Черная пантера» Чедвику Боузману, а среди женщин награду получила Скарлетт Йоханссон.



«Черная пантера». Фото: Disney/Marvel Studios