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Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей

13.11.2018 15:14 — Разное | СТВ  
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Назван лучший фильм уходящего года по версии зрителей.

По информации издания ENews, по версии американской премии People's Choice Awards, которую вручают каждый год, в номинации «Фильм года» победу одеражала картина братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».

Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей
«Мстители: Война бесконечности». Фото: Marvel Studios

Победителей в номинациях определяли своим голосованием зрители.

В категории «Лучшая драма» зрители выбрали картину «Пятьдесят оттенков свободы», лучшим мультфильмом стала анимационная работа «Суперсемейка 2». В номинации «Комедия года» победа досталась фильму «Шпион, который меня кинул».

Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей
«Суперсемейка 2». Фото: Pixar

В номинации лучший актер зрители отдали победу исполнителю главной роли в фильме «Черная пантера» Чедвику Боузману, а среди женщин награду получила Скарлетт Йоханссон.

Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей
«Черная пантера». Фото: Disney/Marvel Studios

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Назван лучший фильм уходящего года по версии зрителей. По информации издания ENews, по версии американской премии People's Choice Awards, которую вручают каждый год, в...
 
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