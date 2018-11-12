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1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов
Работа почтальона во все времена считалась уважаемой, а люди с огромными сумками через плечо были едва ли не самыми желанными гостями в доме, рассказали в программе «Минск и минчане». И если уж говорить о почте, то в первую очередь на ум приходит Главный почтамт страны.
И не прогадали. Этот проект стал символом признания в любви классике. Правда, скульптуры на крыше тогдашние чиновники не оценили. Первоначальная задумка не воплотилась, но от этого почтамт ничуть не потерял. В те годы Владимир Король был заместителем начальника управления по делам архитектуры при Совмине БССР.
На большой объект выпускник попал в 1952 году по поручению архитектора Георгия Заборского. Тогда ему доверили проектировать интерьер круглого зала. Молодой архитектор нарисовал на гранитном полу огромную звезду, лучи которой расходились по гипсовым колоннам. Брутальный фасад сменял лиричный зал.
Вальмен Аладов:
Идеально было всё: от наружного оформления до внутреннего убранства. Татьяна Гузенкова пришла работать на почтамт в 1972 году. Тот самый запах сургуча она ощущает до сих пор, а в воспоминаниях нет-нет, да всплывёт стук молотка и деревянные посылки. Ещё нет знаменитых часов по центру. Всё ещё стоит стол, за которым можно было чернилами написать душевные послания.
Татьяна Гузенкова, сотрудник историко-информационного центра РУП «Белпочта»:
Вальмен Аладов:
А под этими часами минчане назначали свидания. Они показывают точное время в разных городах мира и никогда не останавливаются. Но самое удивительное, что их изобрёл работник почтамта Леонид Романовский.
А вот официальный дресс-код появился только к Олимпиаде-80: голубые рубашки и строгие синие костюмы. В музее, который располагается на Вокзальной, 22, можно прокатиться вместе с почтальоном в прошлое, и доставить на дом «Зорьку» и «Крестьянку». В экспозиции и уникальные почтовые машины.
А для Короля – ещё и неслабым трамплином в карьере. Сразу после строительства его повысили – в 1955 году он возглавил государственный комитет Совмина БССР по делам строительства. Архитектор воспитал немало талантливых учеников.
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Работа почтальона во все времена считалась уважаемой, а люди с огромными сумками через плечо были едва ли не самыми желанными гостями в доме, рассказали в...
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