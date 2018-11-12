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1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов

13.11.2018 15:08 — Разное | СТВ  
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Работа почтальона во все времена считалась уважаемой, а люди с огромными сумками через плечо были едва ли не самыми желанными гостями в доме, рассказали в программе «Минск и минчане». И если уж говорить о почте, то в первую очередь на ум приходит Главный почтамт страны.

История его удивительна. В 1947 году ставку сделали на талант и новаторство Владимира Короля.

И не прогадали. Этот проект стал символом признания в любви классике. Правда, скульптуры на крыше тогдашние чиновники не оценили. Первоначальная задумка не воплотилась, но от этого почтамт ничуть не потерял. В те годы Владимир Король был заместителем начальника управления по делам архитектуры при Совмине БССР. 1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов

Корпеть над чертежами ему было некогда. Так к делу подключился перспективный выпускник Московского архитектурного института Абрам Духан. Из-за этого в народе поползли слухи...

На афише «Король Лир» в Русском театре в 1953-м даже зачеркнули последнюю букву – «Король ли?!»

1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов

Вальмен Аладов, заслуженный архитектор БССР, доктор архитектуры, профессор:
Были недоразумения с авторством. Я сам видел выполненный Королём эскиз. Король, вообще, был великолепный рисовальщик. Он окончил Ленинградскую академию, у него в стиле русского ампира было, а Духан предложил такую ренессансную архитектуру – Король согласился. Они оба – полноценные два автора.

Вальмену Аладову посчастливилось проходить практику на Главпочтамте.

На большой объект выпускник попал в 1952 году по поручению архитектора Георгия Заборского. Тогда ему доверили проектировать интерьер круглого зала. Молодой архитектор нарисовал на гранитном полу огромную звезду, лучи которой расходились по гипсовым колоннам. Брутальный фасад сменял лиричный зал.

Задумка пришлась по вкусу мастерам и «вылилась» в приличный гонорар для практиканта.

Вальмен Аладов:
Когда расценили всё, что я сделал, у меня получилось 3 тысячи, а оклад архитектора, который я потом получил, был 900 рублей, и мне половину срезали, но полторы тысячи – это тогда были большие деньги.

В 1949 году на руинах послевоенного Минска стали возводить почтамт. В целях экономии он не должен был превышать пяти этажей. Здание строили вручную – без техники и башенных кранов.

1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов

1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов

Трудились даже в мороз, и спустя 4 года, в марте 1955-го на главном проспекте вырос настоящий дворец.

Идеально было всё: от наружного оформления до внутреннего убранства. Татьяна Гузенкова пришла работать на почтамт в 1972 году. Тот самый запах сургуча она ощущает до сих пор, а в воспоминаниях нет-нет, да всплывёт стук молотка и деревянные посылки. Ещё нет знаменитых часов по центру. Всё ещё стоит стол, за которым можно было чернилами написать душевные послания.

Тогда минчане приходили сюда не только отправить письма, но и познакомиться.

1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов

Татьяна Гузенкова, сотрудник историко-информационного центра РУП «Белпочта»:
В те времена в центре зала с двух сторон стояли огромные столы, на них размещали открытки, всегда за ними были очереди. Витражи, с изображением на них достопримечательностей Беларуси, были размещены к Олимпиаде, которая проходила в 1980 году.

Вальмен Аладов:
Я вижу те колонны – светло-зелёные с белыми прожилками, переходило на белое и завершалось лепниной – их пытались покрасить, поэтому они стали такими, когда краску счищали.

А под этими часами минчане назначали свидания. Они показывают точное время в разных городах мира и никогда не останавливаются. Но самое удивительное, что их изобрёл работник почтамта Леонид Романовский.

А вот официальный дресс-код появился только к Олимпиаде-80: голубые рубашки и строгие синие костюмы. В музее, который располагается на Вокзальной, 22, можно прокатиться вместе с почтальоном в прошлое, и доставить на дом «Зорьку» и «Крестьянку». В экспозиции и уникальные почтовые машины.1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов

Татьяна Гузенкова:
Это первая кассовая электромеханическая машина «Онега 31м», 1970 год – она заменила ручную работу оператора  связи, почтовых работников при приёме почтовых отправлений, не надо было выписывать квитанцию.

Почтамт от талантливого союза архитекторов стал брендом Минска, символом советской эпохи.

А для Короля – ещё и неслабым трамплином в карьере. Сразу после строительства его повысили – в 1955 году он возглавил государственный комитет Совмина БССР по делам строительства. Архитектор воспитал немало талантливых учеников.

Правда, одну задумку так и не успел воплотить в жизнь.

1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов

Вальмен Аладов:
Он хотел организовать в Академии наук архитектурное подразделение и отделиться от Архитектурно-строительного института, от политехнического, но этого мы не успели.
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Теги: знакомства, Минск
 
 
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