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Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)

13.11.2018 15:06 — Разное | СТВ  
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Сквер около станции метро «Фрунзенская» на пересечении улиц Максима Танка и Кальварийской заиграет новыми красками, рассказали в программе «Минск и минчане». Специалисты предложили своё видение обновленного сквера.

Совсем скоро в столице появится необычное место отдыха. Проект уже назвали эксклюзивным! Пока же здесь – только проложенные горожанами тропки.

Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)

Максим Денисик, заместитель директора по проектно-изыскательным работам ГП «УКС Центрального района г. Минска»:
В городе Минске в настоящий момент таких скверов нет. По поручению Мингорисполкома подготовлено решение об определении заказчика непосредственно УКС и разрешения на проведение проектных работ. Будет проведена процедура по выбору генерального проектировщика.

В перспективе территория станет зоной для пикников. Дорожки оборудуют подсветкой и уберут бордюрный камень.

А вот все деревья сохранят. Более того: в планах проектировщиков высадить новые.

Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)

Анна Саливон, архитектор:
Очень важно понять портрет пользователя будущего сквера и какой род деятельности будет происходить в этом парке. То есть, будет ли это тихий отдых с книгой, ноутбуком, пространство для спорта либо какие-то аттракционы.

Концепция многофункционального сквера напрямую связана с творчеством белорусского поэта Максима Танка.

Всю территорию разделят на специальные тематические зоны, где каждый найдет занятие по душе. Возле супермаркета разместятся лавочки и точки с едой и безалкогольными напитками. Чуть дальше – места для культурной и социальной активности со сценами для уличных музыкантов.Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)

Максим Денисик:
Он будет и современный, студенты смогут посещать в свободное время.

Кто-то может играть на гитаре, кто-то может на другом конце сквера выгуливать собак. Задействован весь сквер.

Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)

Этот проект не обошли стороной и технологические новинки. Игровая зона – настоящее ноу-хау для столицы. Лежаки, стенды для буккроссинга и даже бесплатный WI-FI! Помимо умственных, в сквере можно будет развивать и физические способности.

Специальная зона релаксации с множеством тренажёров придется по душе всем любителям воркаута.

Анна Саливон:
Если в этом сквере будут организованы точки, куда людям идти, а не просто сидеть на лавочке и читать книжку, то, конечно, я думаю, что эта история будет работать.

По мнению экспертов, проект должен стать примером организации других общественных мест в Минске.

В ближайшие дни будет подписан договор о выполнении проектно-изыскательских работ, после чего решение по благоустройству зелёной зоны вступит в силу.

Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)

Максим Денисик:
Данный объект включен в инвестиционную программу Минска. Ориентировочные сроки – 1-2 квартал 2019 года – завершение проектных работ, и при наличии финансирования, строительство данного объекта.

Основная цель проектировщиков – найти необычное в обычном, показать, как по-новому может выглядеть типичный сквер.

Насколько выполнима эта задача – покажет лишь время. Но как здорово будет растянуться на пледе посреди зелёной лужайки летним вечером и полюбоваться звёздным небом над столицей.
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Теги: Минск
 
 
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Сквер около станции метро «Фрунзенская» на пересечении улиц Максима Танка и Кальварийской заиграет новыми красками, рассказали в программе «Минск и минчане»....
 
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