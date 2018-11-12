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Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)
Сквер около станции метро «Фрунзенская» на пересечении улиц Максима Танка и Кальварийской заиграет новыми красками, рассказали в программе «Минск и минчане». Специалисты предложили своё видение обновленного сквера.
В перспективе территория станет зоной для пикников. Дорожки оборудуют подсветкой и уберут бордюрный камень.
Всю территорию разделят на специальные тематические зоны, где каждый найдет занятие по душе. Возле супермаркета разместятся лавочки и точки с едой и безалкогольными напитками. Чуть дальше – места для культурной и социальной активности со сценами для уличных музыкантов.
Анна Саливон:
По мнению экспертов, проект должен стать примером организации других общественных мест в Минске.
Насколько выполнима эта задача – покажет лишь время. Но как здорово будет растянуться на пледе посреди зелёной лужайки летним вечером и полюбоваться звёздным небом над столицей.
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Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)
Сквер около станции метро «Фрунзенская» на пересечении улиц Максима Танка и Кальварийской заиграет новыми красками, рассказали в программе «Минск и минчане»....
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