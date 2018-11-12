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«Бьёт значит любит». Социальная реклама возмутила читателей «Имён» − журнал извинился
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Тему домашнего насилия в Беларуси регулярно поднимают в соцсетях. После того, как президент
12 ноября на страницах журнала в соцсетях опубликовали плакаты беларуского дизайнера Саши Чеботарева против домашнего насилия (сами посты не сохранились). Многие читатели, пострадавшие от насилия, посчитали недопустимым использование фразы «Бьёт значит любит», хотя в плакатах дизайнера они использовались с иронией, призывом бить не родственников, а грушу или футбольный мяч. В итоге «Имена» удалили посты и извинились.
Сами плакаты
Реакция
Но далеко не все считают, что плакаты были плохие. Сами «Имена» признают, что реакция была «неоднозначная». Например, общественный активист Антон Мотолько считает, что плакаты получились хорошие.
Высказалась и Кристина Вязовская. Она рассказала о том, как позвонила в «Имена» по поводу этих плакатов. Разговор был не очень продуктивный, и на свой вопрос «Какие же плакаты сегодня?» она ответ не получила.
Сам художник просто извинился в твиттере
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