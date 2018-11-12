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«Бьёт значит любит». Социальная реклама возмутила читателей «Имён» − журнал извинился

13.11.2018 15:17 — Разное | KYKY  
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Тему домашнего насилия в Беларуси регулярно поднимают в соцсетях. После того, как президент раскритиковал законопроект против этой проблемы, МВД отказалось его разрабатывать. На днях неоднозначная ситуация возникла у интернет-журнала «Имена», который пишет на социальную тематику и, в том числе, много про домашнее насилие.

12 ноября на страницах журнала в соцсетях опубликовали плакаты беларуского дизайнера Саши Чеботарева против домашнего насилия (сами посты не сохранились). Многие читатели, пострадавшие от насилия, посчитали недопустимым использование фразы «Бьёт значит любит», хотя в плакатах дизайнера они использовались с иронией, призывом бить не родственников, а грушу или футбольный мяч. В итоге «Имена» удалили посты и извинились.

Сами плакаты

Реакция

Но далеко не все считают, что плакаты были плохие. Сами «Имена» признают, что реакция была «неоднозначная». Например, общественный активист Антон Мотолько считает, что плакаты получились хорошие. 

Высказалась и Кристина Вязовская. Она рассказала о том, как позвонила в «Имена» по поводу этих плакатов. Разговор был не очень продуктивный, и на свой вопрос «Какие же плакаты сегодня?» она ответ не получила.

Сам художник просто извинился в твиттере

Читайте по теме: «Домашнее насилие невозможно отменить законом». Мнения беларусов о законопроекте

 
 
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Тему домашнего насилия в Беларуси регулярно поднимают в соцсетях. После того, как президент раскритиковал законопроект против этой проблемы, МВД отказалось его...
 
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