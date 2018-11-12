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У «Белэнерго» и «БобруйскАгроМаша» появились новые руководители
13.11.2018 15:55 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей в «Белэнерго» и «Бобруйскагромаше».
13 ноября президент Беларуси принял ряд кадровых назначений. Помимо смены руководителей районов белорусский лидер утвердил новых руководителей некоторых предприятий страны.
Так, новым генеральным директором ГПО «Белэнерго» назначен Павел Дрозд. В то же время Надежда Лазаревич возглавит ОАО «Управляющая компания холдинга «БобруйскАгроМаш».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей в «Белэнерго» и «Бобруйскагромаше».
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