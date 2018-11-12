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Охотникам напомнили, что стрельба в тумане запрещена

13.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Министерство лесного хозяйства напоминает охотникам о том, что в соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, вступивших в силу с 25 сентября 2018 года, стрельба из огнестрельного оружия в тумане запрещается. 

  В частности, в документе прописано, что запрещается «... производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости...».

  Минлесхоз призывает граждан учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности охоты. 

  Минлесхоз



 
 
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  Министерство лесного хозяйства напоминает охотникам о том, что в соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, вступивших в силу с 25...
 
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