На областном конкурсе «Хрустальная Альфа» работа Сморгонской средней школы №2 была награждена Дипломом I степени

В настоящее время многие сферы человеческой деятельности связаны с хищническим потреблением природных ресурсов, что неизбежно ведет к потере многообразия биологических форм и оскудению природы, которая является источником интеллектуального, нравственного развития и основой нашего материального благополучия.

Сложившаяся ситуация предъявляет повышенные требования к качеству образования, уровню интеллектуального и личностного развития подрастающего поколения.

Это предполагает высокий уровень продуктивной деятельности, формирование прочных системных знаний обучающихся, овладение технологиями исследования, развитие умений ориентироваться в различных сферах науки, культуры, формирование умений преодолевать стереотипы, быть готовым к интеллектуальной инновационной деятельности.

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является организация учебной исследовательской деятельности и развитие её основного компонента – исследовательских умений и навыков, которые не только помогают обучающимся справляться с требованиями программы, но и развивают у них творческие способности, логическое мышление, создают внутреннюю мотивацию учебной деятельности в целом.

Широкими возможностями для развития исследовательских умений обучающихся обладает школьный курс биологии. Грамотно проводить исследования может не только человек, занимающийся наукой профессионально, но и тот, кто ещё обучается в школе.

Я организую исследовательскую деятельность в школе с 2000 года. В этот вид учебной работы включён широкий круг учащихся всех ступеней обучения Средней школы №2 г. Сморгони. Тематика наших исследований весьма разнообразна, но всегда соответствует интересам автора. Будучи руководителем исследования, я всегда придерживаюсь правила «доучиваться вместе с учеником»: зайти в ранее неизвестную область, разобраться, прочитать дополнительную литературу, высказать новые идеи, провести эксперимент. Это залог высококачественной работы, её новизны.

На моём примере учащиеся видят, что человек должен всю жизнь пополнять багаж знаний и находиться в творческом поиске. А то, что учащиеся приобретают умения вести творческий поиск – залог успеха в любых начинаниях и решениях разных проблем, которые встретятся им в жизни.

Такой творческий тандем «ученик-педагог» в проведении исследований неоднократно был успешен: дипломы I-III степени на школьных, районных и областных научно-практических конференциях, конкурсах биологической тематики.

В этом учебном году Кодь Алина, учащееся XI класса государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.Сморгони» под моим руководством работала над темой «Численность бобра речного (Castor fiber L.) и его жизнедеятельность в экосистеме реки Гервятка на территории города Сморгони». Мы пришли к выводу, что изучения численности бобра речного в городской черте заключается в том, что, осваивая новые места обитания, занимаясь строительством плотин, осуществляя грызущую, роющую активность, этот вид изменяет и перестраивает не только экосистему реки Гервятка, но и городской ландшафт. Учетом численности бобров в городе никто не занимается, а это может вызвать затруднения в изучении саморасселения бобра и в деле рационального использования накопленных запасов ценного промыслового вида. Поэтому цель исследования - определить численность бобра речного (Castor fiber L.) и охарактеризовать его жизнедеятельность в экосистеме реки Гервятка на территории города Сморгони.







Фото из архива сайта.

Обзор литературных источников показал, что бобр речной один из самых крупных представителей отряда грызуны, хорошо приспособленный к полуводному образу жизни. Увеличение плотности бобровых поселений на водотоках в Сморгонском районе свидетельствует о продолжающемся саморасселении этих животных. Бобры обитают на территории города в экосистеме реки Гервятка с 2013 года.

Городская территория не относится к охотничьим угодьям и является запретной зоной для охоты, что стало благоприятным фактором для её заселения бобрами. Большая часть опрошенных к соседству с бобрами относится положительно, однако есть люди, которые считают влияние жизнедеятельности бобров отрицательным.

На исследованной территории, в 2018 году отмечено 4 жилых бобровых поселения.

Протяженность жилых участков колеблется от 300 до 750 м .

Численность бобров – 14 особей, плотность – 2.3 особей на 1 км реки. Среднее число бобров в поселении – 3,5 особи. Возрастная структура поселения: старше 6 месяцев – 3 особи; 1 год – 5 особей; старше 1 года - 6 особей. Следами жизнедеятельности бобров являются - хатки, норы, плотины, тропы, бобровые каналы, погрызы, отпечатки лап. Два типа жилища - хатки и норы, для поддержания достаточного уровня воды строятся плотины – русловые и прудовые.

Работа расширяет современное представление о природных комплексах городского ландшафта, служит определенным вкладом в осуществление мониторинга численности и изучение жизнедеятельности бобров.

Бобр является именно тем ключевым видом, затрачивая усилия и средства на сохранение которого, одновременно создаются условия для обитания десятков других животных, и поэтому он заслуживает особого внимания при планировании природоохранных мероприятий.

1 ноября 2018 года в Гродно проходил X областной конкурс работ исследовательского характера (конференция) «Хрустальная Альфа», и наша работа в предметной секции «Биология» была отмечена Дипломом I степени.







Анжелика КОРЯГИНА, учитель биологии средней школы №2 Сморгони.