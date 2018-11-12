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На областном конкурсе «Хрустальная Альфа» работа Сморгонской средней школы №2 была награждена Дипломом I степени
13.11.2018 — Разное | Светлы шлях
В настоящее время многие сферы человеческой деятельности связаны с хищническим потреблением природных ресурсов, что неизбежно ведет к потере многообразия биологических форм и оскудению природы, которая является источником интеллектуального, нравственного развития и основой нашего материального благополучия.
Я организую исследовательскую деятельность в школе с 2000 года. В этот вид учебной работы включён широкий круг учащихся всех ступеней обучения Средней школы №2 г. Сморгони. Тематика наших исследований весьма разнообразна, но всегда соответствует интересам автора. Будучи руководителем исследования, я всегда придерживаюсь правила «доучиваться вместе с учеником»: зайти в ранее неизвестную область, разобраться, прочитать дополнительную литературу, высказать новые идеи, провести эксперимент. Это залог высококачественной работы, её новизны.
На моём примере учащиеся видят, что человек должен всю жизнь пополнять багаж знаний и находиться в творческом поиске. А то, что учащиеся приобретают умения вести творческий поиск – залог успеха в любых начинаниях и решениях разных проблем, которые встретятся им в жизни.
Такой творческий тандем «ученик-педагог» в проведении исследований неоднократно был успешен: дипломы I-III степени на школьных, районных и областных научно-практических конференциях, конкурсах биологической тематики.
Фото из архива сайта.
Обзор литературных источников показал, что бобр речной один из самых крупных представителей отряда грызуны, хорошо приспособленный к полуводному образу жизни. Увеличение плотности бобровых поселений на водотоках в Сморгонском районе свидетельствует о продолжающемся саморасселении этих животных. Бобры обитают на территории города в экосистеме реки Гервятка с 2013 года.
Городская территория не относится к охотничьим угодьям и является запретной зоной для охоты, что стало благоприятным фактором для её заселения бобрами. Большая часть опрошенных к соседству с бобрами относится положительно, однако есть люди, которые считают влияние жизнедеятельности бобров отрицательным.
На исследованной территории, в 2018 году отмечено 4 жилых бобровых поселения.
Протяженность жилых участков колеблется от 300 до
Численность бобров – 14 особей, плотность – 2.3 особей на
Работа расширяет современное представление о природных комплексах городского ландшафта, служит определенным вкладом в осуществление мониторинга численности и изучение жизнедеятельности бобров.
Бобр является именно тем ключевым видом, затрачивая усилия и средства на сохранение которого, одновременно создаются условия для обитания десятков других животных, и поэтому он заслуживает особого внимания при планировании природоохранных мероприятий.
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На областном конкурсе «Хрустальная Альфа» работа Сморгонской средней школы №2 была награждена Дипломом I степени
В настоящее время многие сферы человеческой деятельности связаны с хищническим потреблением природных ресурсов, что неизбежно ведет к потере многообразия...
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