﻿ Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона. 21.by
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Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона

13.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Дипломат встретился с председателем областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым. В областном центре он познакомился с потенциалом свободной экономической зоны «Гродноинвест» и посетил одно из предприятий СЭЗ – СООО «ЗОВ-ПЛИТА». Кроме того, Кристер Микельссон посетил Лиду, где встретился с руководством района, побывал на предприятиях «Лидское пиво» и «Конус».
Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
 

Экономический, культурный, туристический потенциал Гродненщины представил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время официальной встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристером Микельссоном.   
Владимир Кравцов напомнил, что одним из крупнейших проектов с участием иностранных инвесторов  на территории Гродненской области стал проект финской компании «Olvi» по модернизации и техническому перевооружению действующего производства ОАО «Лидское пиво». За время реализации проекта общий объем инвестиций составил более 70 миллионов долларов. 

  Мы очень довольны реализацией этого проекта, видим его развитие, достаточно ответственный менеджмент, направленный не только на производство, но и на социальные сферы. Это значимый проект для региона, есть и небольшие бизнес-проекты с участием финского капитала. Сегодня  в республике и нашей области развивается деревообработка, и нам интересен опыт Финляндии. Хотелось бы более тесно сотрудничать с Финляндией как высокоразвитой страной  и в области экономики, и в продвижении культурных связей. Богатое историческое и культурное наследие Гродненщины  вызывает большой интерес у иностранных туристов, которые сегодня могут приезжать к нам в рамках действия безвизового режима, так что развитие туризма –  еще оно направление для сотрудничества  между нашей областью и Финляндией, – отметил Владимир Кравцов. 

Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
 

 Мы хотим расширить сотрудничество между Финляндией и Беларусью и посмотреть, в чем оно может проявиться не только в Минске, но и в регионах страны, – подчеркнул Кристер Микельссон. –  Первый такой визит в Гродненскую область. И это только первый шаг, изучение возможностей региона. Вторым станет совместный визит  с представителями бизнеса.  Мы  уже увидели очень хорошие предприятия «Лидское пиво» и «ЗОВ-ПЛИТА». Я надеюсь, что экономическое сотрудничество между Финляндией и Беларусью, в том числе и Гродненской областью, будет только расширяться. 

Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
 

На встрече шла речь и о привлекательности развития бизнеса в сфере логистики. Завершается реконструкция международной магистрали М6, по которой перевозится много транзитных грузов из стран Европы через Беларусь в Россию. В силу географического положения нашей области здесь расположено два  автомобильных погранперехода на белорусско-польской границе и пять – на белорусско-литовской, через которые ежедневно проходят тысячи большегрузов. 

 Мы заинтересованы в более тесном, более широком сотрудничестве с Финляндией, – подытожил  Владимир Кравцов. 

Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
 

Кристер Микельссон еще раз подчеркнул заинтересованность финской стороны в развитии сотрудничества с регионами нашей страны. 
Большим потенциалом для сотрудничества обладают предприятия СЭЗ «Гродноинвест», о чем и рассказал на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской  Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь глава администрации СЭЗ «Гродноинвест»  Сергей Ткаченко. В частности, он подчеркнул, что взаимовыгодным могло бы стать участие в международных кластерах, у нас их действует семь в области деревообработки, логистики, туризма и других. 

Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
 

Сегодня на территории Гродненской  области с участием финского капитала работают ОАО «Лидское пиво» и СЗАО «РиндиБел». Общий объем иностранных инвестиций из Финляндии за январь-июнь текущего года составил 620 тысяч долларов. Объем внешней торговли за девять месяцев этого года  составил 5,8 миллиона долларов, или 190 процентов к аналогичному периоду прошлого года, объем внешней торговли услугами – 1,57 миллиона долларов, или 184,3 процента к уровню прошлого года. 

Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона
 
Фото Артема ТУРЛАЯ
Ирина АНИКЕВИЧ
Гродненская правда
 
Теги: Минск
 
 
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Дипломат встретился с председателем областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым. В областном центре он познакомился с потенциалом свободной...
 
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