Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона

Дипломат встретился с председателем областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым. В областном центре он познакомился с потенциалом свободной экономической зоны «Гродноинвест» и посетил одно из предприятий СЭЗ – СООО «ЗОВ-ПЛИТА». Кроме того, Кристер Микельссон посетил Лиду, где встретился с руководством района, побывал на предприятиях «Лидское пиво» и «Конус».