 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Пономарева Александра Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине;

Слуку Юрия Олеговича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве и Ливанской Республике;



Ржеусского Андрея Иосифовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индия и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;

Семашко Владимира Ильича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ;

