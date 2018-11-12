 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

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|Ребковца Ивана Григорьевича
|- председателем Пинского горисполкома;
|
|Быкова Олега Петровича
|- председателем Шумилинского райисполкома;
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|Соловья Геннадия Михайловича
|- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
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|Барановского Андрея Анатольевича
|- председателем Октябрьского райисполкома;
|
|Деркачева Юрия Николаевича
|- председателем Чечерского райисполкома;
|
|Коротина Николая Николаевича
|- первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;
|
|Навныко Валерия Николаевича
|- ректором учреждения образования "Мозырский государственный педагогический университет";
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|Шегидевича Артема Артуровича
|- ректором учреждения образования "Белорусская государственная академия авиации";
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|Дрозда Павла Владимировича
|- генеральным директором государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго";
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|Лазаревич Надежды Анатольевны
|- генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
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|Карчевской Натальи Владимировны
|- первым заместителем министра культуры;
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|Шереметьева Сергея Ивановича
|- заместителем министра культуры;
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|Шатравко Валентина Геннадьевича
|- первым заместителем министра лесного хозяйства;
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|Креча Владимира Ивановича
|- заместителем министра лесного хозяйства;
|
|Селиверстова Юрия Михайловича
|- первым заместителем министра финансов;
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|Белковца Андрея Михайловича
|- заместителем министра финансов;
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|Червякова Александра Викторовича
|- первым заместителем министра экономики;
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|Ярошевича Дмитрия Викторовича
|- заместителем министра экономики;
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|Реентовича Сергея Викторовича
|- заместителем министра энергетики;
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|Васильева Александра Павловича
|- членом Гомельского облисполкома.