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Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

13.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Фото из архива

Глава государства назначил:

Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыПономарева Александра Леонидовича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине;
Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыСлуку Юрия Олеговича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве и Ливанской Республике;
Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Ржеусского Андрея Иосифовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индия и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыСемашко Владимира Ильича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыДобрего Кирилла Викторовича- заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Ребковца Ивана Григорьевича
- председателем Пинского горисполкома;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыБыкова Олега Петровича- председателем Шумилинского райисполкома;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыСоловья Геннадия Михайловича- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыБарановского Андрея Анатольевича- председателем Октябрьского райисполкома;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыДеркачева Юрия Николаевича- председателем Чечерского райисполкома;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыКоротина Николая Николаевича- первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыНавныко Валерия Николаевича- ректором учреждения образования "Мозырский государственный педагогический университет";
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыШегидевича Артема Артуровича- ректором учреждения образования "Белорусская государственная академия авиации";
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыДрозда Павла Владимировича- генеральным директором государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго";
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыЛазаревич Надежды Анатольевны- генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыКарчевской Натальи Владимировны- первым заместителем министра культуры;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыШереметьева Сергея Ивановича- заместителем министра культуры;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыШатравко Валентина Геннадьевича- первым заместителем министра лесного хозяйства;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыКреча Владимира Ивановича- заместителем министра лесного хозяйства;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыСеливерстова Юрия Михайловича
- первым заместителем министра финансов;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыБелковца Андрея Михайловича- заместителем министра финансов;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыЧервякова Александра Викторовича- первым заместителем министра экономики;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Ярошевича Дмитрия Викторовича- заместителем министра экономики;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыРеентовича Сергея Викторовича- заместителем министра энергетики;
 Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыВасильева Александра Павловича- членом Гомельского облисполкома.
 
 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
 
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