Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой





Практически все учащиеся Вороновского колледжа нынешней осенью работали в составе сельскохозяйственных отрядов на копке картофеля. Поэтому Вороновский районный комитет БРСМ решил торжественно закрыть третий трудовой семестр именно здесь. Поскольку многие юноши и девушки увлекаются спортом, провели эстафету. В состязание добавили немного юмора — капуста, картофель, яблоки стали спортивными снарядами.















Восемь команд дружно вышли на спортивную площадку. Из них только одна — девичья. Ее капитан Инесса Радюн с Ангелиной Валюкевич, Екатериной Максимовой, Дианой Рубель и Ольгой Тетянец старались противостоять командам парней, но силы были неравными. В конкурсах победу одерживали юноши. Самыми меткими оказались Артур Матиевский из 25-й группы электриков, Евгений Кулис из 10-й электриков, Никита Стасюкевич из 2-й технической, Владислав Огар из 5-й техников-электриков, Илья Петкевич и Дмитрий Цыбулько из 6-й техников-электриков. «Взрослый» аппетит Александра Егорова принес 25-й группе электриков заветные баллы в состязании по поеданию сосисок на скорость.















Хороший старт взяла 6-я группа техников-электриков. Кроме личных спортивных успехов, были и командные. В соревнованиях «Теремок» и «Белорусские пингвины» ребята были самыми быстрыми и выносливыми. Однако к концу игры они ослабили свои позиции. В результате победу праздновала 2-я группа техническая — капитан Дмитрий Будревич, а также Никита Стасюкевич, Евгений Накладович, Вадим Пецкелюн и Владимир Станюк.











































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.