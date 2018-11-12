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Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой

13.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой

Практически все учащиеся Вороновского колледжа нынешней осенью работали в составе сельскохозяйственных отрядов на копке картофеля. Поэтому Вороновский районный комитет БРСМ решил торжественно закрыть третий трудовой семестр именно здесь. Поскольку многие юноши и девушки увлекаются спортом, провели эстафету. В состязание добавили немного юмора — капуста, картофель, яблоки стали спортивными снарядами.


Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой

Восемь команд дружно вышли на спортивную площадку. Из них только одна — девичья. Ее капитан Инесса Радюн с Ангелиной Валюкевич, Екатериной Максимовой, Дианой Рубель и Ольгой Тетянец старались противостоять командам парней, но силы были неравными. В конкурсах победу одерживали юноши. Самыми меткими оказались Артур Матиевский из 25-й группы электриков, Евгений Кулис из 10-й электриков, Никита Стасюкевич из 2-й технической, Владислав Огар из 5-й техников-электриков, Илья Петкевич и Дмитрий Цыбулько из 6-й техников-электриков. «Взрослый» аппетит Александра Егорова принес 25-й группе электриков заветные баллы в состязании по поеданию сосисок на скорость.


Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой

Хороший старт взяла 6-я группа техников-электриков. Кроме личных спортивных успехов, были и командные. В соревнованиях «Теремок» и «Белорусские пингвины» ребята были самыми быстрыми и выносливыми. Однако к концу игры они ослабили свои позиции. В результате победу праздновала 2-я группа техническая — капитан Дмитрий Будревич, а также Никита Стасюкевич, Евгений Накладович, Вадим Пецкелюн и Владимир Станюк. 


Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой
Третий трудовой семестр молодежь Вороновщины завершила веселой сельскохозяйственной эстафетой

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Практически все учащиеся Вороновского колледжа нынешней осенью работали в составе сельскохозяйственных отрядов на копке картофеля. Поэтому Вороновский районный...
 
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