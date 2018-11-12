Вкусно? По-домашнему





Первые шаги от мечты к реальности Татьяна Рындакова из Вороново сделала чуть более полугода назад.

Технолог питания по образованию без малого 20 лет проработала в потребкооперации. Но так сложилось в жизни, что стала безработной. Приобретя новый статус, сказала себе: «Начинать никогда не поздно. У меня все получится!» Поддержка родных и близких только придала уверенности.

Татьяна не хотела покидать сферу общественного питания и торговлю — здесь у нее и знания, и хороший опыт. Специалисты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома помогли выстроить четкий план.

— По себе знаю, современным женщинам тяжело успевать на работе и дома. И главный вопрос, конечно, как вкусно накормить домочадцев. Мои дети очень любят курочку-гриль — вот вам и идея! Разработав бизнес-план, обратилась за выделением субсидии. Финансовая поддержка государства покрыла часть расходов. На эти деньги приобрела холодильные витрины и лари. Печь, торговую мебель и другое оборудование купила за свои деньги. Некоторое время понадобилось, чтобы уладить все организационные вопросы, найти и арендовать помещение, — рассказывает о подготовительных моментах новоиспеченный предприниматель. — Самое сложное, наверное, было определиться с названием магазинчика.







По-моему, выбранное «имя» звучит как знак качества продукции — «Домашний». Теперь главное — оправдать надежды покупателей.

— Стараюсь прислушиваться к вкусовым пожеланиям клиентов. Поначалу моей «фишкой» были куры-гриль. Сейчас, помимо десяти видов готовых салатов, в ассортимент добавила куриные спинки, крылышки, домашние колбаски. Людям нравится — все это продается еще горячим, — воодушевлена Татьяна. — Непросто управляться одной. Тем более заказы растут — семь раз за день загружаю печь. Начинаю практиковать прием заказов по телефону и доставку по Вороново. Поэтому помощники просто необходимы.







И действительно, пока мы говорили, между делом собеседница проверяла, как готовится очередная партия горячей продукции, принимала заявки покупателей, отпускала товар. В этой ежедневной круговерти женщина, безусловно, устает. Но утром она снова с радостью спешит на работу — это ее дело, любимое.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.