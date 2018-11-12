15 ноября — Единый день информирования

«Белорусский каравай-2018: уборка урожая и работа агропромышленного комплекса Республики Беларусь»; «Об ответственности родителей за воспитание детей, обеспечение их безопасности»; «Всемирный день борьбы со СПИДом «Право на здоровье» — темы предстоящего разговора.

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом Вороновского района электрических сетей (8.30, зал заседаний РЭС). Районные информационно-пропагандистские группы — с трудовыми коллективами Вороновского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь (10.00, зал заседаний отдела Департамента охраны) и УО «Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» (14.00, зал заседаний колледжа).

В рамках Единого дня информирования пройдет сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Беняконского сельсовета» (15.00, Беняконский центр культуры и досуга).