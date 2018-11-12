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ЛЕГЕНДАрная Беларусь

13.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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ЛЕГЕНДАрная Беларусь

Специалисты туристических центров утверждают, что зачастую легенды больше привлекают туристов, чем экспонаты музея или исторические памятники. Рассказать свою легенду о малой родине предложили школьникам Вороновщины.

Конкурс мультимедийных презентаций, посвященный Году малой родины, провел Вороновский центр творчества детей и молодежи. Главной задачей для участников было интересно презентовать в жанре легенд достопримечательности Вороновщины. Причем рассказы могли основываться не только на реальных событиях, воспоминаниях жителей, но и являться собственной выдумкой, авторской находкой. На конкурс было представлено 17 работ из 13 учреждений образования.

Воспитанница Вороновского ЦТДМ Татьяна Крысенель со своим руководителем А.Ф. Михадюк, пользуясь литературой по этнографии, публикациями в газетах, попытались по-новому рассказать известную на Вороновщине историю любви Адама Мицкевича и Марии Верещаки. Интересные факты их биографии, события тех лет нашли отражение в работе школьницы.

Когда-то недалеко от фольварка Талькунцы Радунской гмины Лидского уезда при дороге находился камень с выбитыми на нем тремя крестами. Обнаружил его известный белорусский ученый, этнограф, фольклорист и краевед, член-корреспондент Краковской Академии наук, наш земляк В.А. Шукевич. Он же и записал предание. Семиклассница Радунской школы Алина Андруконис (учитель С.Б. Почобут) при создании конкурсной презентации взяла за основу рассказ о трех крестах на камне.


ЛЕГЕНДАрная Беларусь

В поисковой работе школьников помощь часто оказывают местные старожилы. Например, Станислав Казимирович Пашник, житель аг. Трокели, когда-то еще от своего дедушки записал историю родника. И сейчас она стала настоящей находкой для учащихся Трокельского УПК Ульяны Ровбуть и Анжелики Прохорович. Под руководством педагога О.Г. Разук девочки презентовали водный источник малой родины. Эти три работы признаны лучшими в номинации «Существующие легенды».

Если в предыдущей номинации участники занимались углубленным изучением истории родного края, поисковой работой, то в разделе «Вымышленные легенды» ребята проявляли безграничную фантазию. Победительница в этой номинации Ангелина Дайлидко из Дотишской средней школы (учитель Ю.У. Андруконис) в своем придуманном рассказе о происхождении названия реки Жижма для большей правдивости все же обратилась к гидронимике. И это только дополнило легенду фактами. Семиклассницу Нину Тарахович и ее учителя Е.Ф. Станкуть из Трокелей заинтересовало появление местного водоема. По мнению конкурсантки, озеро — это пролитые слезы матери о потерянном сыне. Лирическая история наполнена тайнами и мистикой. Любовная тематика часто используется в легендах. Вот и Яна Козловская из Переганцевского УПК (учитель Я.Ч. Гражинская) рассказала в своем произведении о колдовстве и счастье возлюбленных. И, как подтверждение истории, существует камень счастья недалеко от деревни Парубишки. Говорят, и сейчас за помощью к нему обращаются пары влюбленных.

Шесть легенд о малой родине продолжат соревноваться на областном этапе конкурса «ЛЕГЕНДАрная Беларусь» и, возможно, получат широкое использование во время экскурсий по памятным местам Вороновщины.

Галина ШЛЕМПО.

 
 
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Специалисты туристических центров утверждают, что зачастую легенды больше привлекают туристов, чем экспонаты музея или исторические памятники. Рассказать свою...
 
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