Перспективы взаимного сотрудничества обсуждались в ходе первого официального визита на Гродненщину Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристера Микельссона







Экономический, культурный, туристический потенциал Гродненщины представил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время официальной встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь Кристером Микельссоном.

Владимир Кравцов напомнил, что одним из крупнейших проектов с участием иностранных инвесторов на территории Гродненской области стал проект финской компании «Olvi» по модернизации и техническому перевооружению действующего производства ОАО «Лидское пиво». За время реализации проекта общий объем инвестиций составил более 70 миллионов долларов.

– Мы очень довольны реализацией этого проекта, видим его развитие, достаточно ответственный менеджмент, направленный не только на производство, но и на социальные сферы. Это значимый проект для региона, есть и небольшие бизнес-проекты с участием финского капитала. Сегодня в республике и нашей области развивается деревообработка, и нам интересен опыт Финляндии. Хотелось бы более тесно сотрудничать с Финляндией как высокоразвитой страной и в области экономики, и в продвижении культурных связей. Богатое историческое и культурное наследие Гродненщины вызывает большой интерес у иностранных туристов, которые сегодня могут приезжать к нам в рамках действия безвизового режима, так что развитие туризма – еще оно направление для сотрудничества между нашей областью и Финляндией, – отметил Владимир Кравцов.





– Мы хотим расширить сотрудничество между Финляндией и Беларусью и посмотреть, в чем оно может проявиться не только в Минске, но и в регионах страны, – подчеркнул Кристер Микельссон. – Первый такой визит в Гродненскую область. И это только первый шаг, изучение возможностей региона. Вторым станет совместный визит с представителями бизнеса. Мы уже увидели очень хорошие предприятия «Лидское пиво» и «ЗОВ-ПЛИТА». Я надеюсь, что экономическое сотрудничество между Финляндией и Беларусью, в том числе и Гродненской областью, будет только расширяться.







На встрече шла речь и о привлекательности развития бизнеса в сфере логистики. Завершается реконструкция международной магистрали М6, по которой перевозится много транзитных грузов из стран Европы через Беларусь в Россию. В силу географического положения нашей области здесь расположено два автомобильных погранперехода на белорусско-польской границе и пять – на белорусско-литовской, через которые ежедневно проходят тысячи большегрузов.

– Мы заинтересованы в более тесном, более широком сотрудничестве с Финляндией, – подытожил Владимир Кравцов.









Кристер Микельссон еще раз подчеркнул заинтересованность финской стороны в развитии сотрудничества с регионами нашей страны.

Большим потенциалом для сотрудничества обладают предприятия СЭЗ «Гродноинвест», о чем и рассказал на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Литовской Республике и Республике Беларусь глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Сергей Ткаченко. В частности, он подчеркнул, что взаимовыгодным могло бы стать участие в международных кластерах, у нас их действует семь в области деревообработки, логистики, туризма и других.





Сегодня на территории Гродненской области с участием финского капитала работают ОАО «Лидское пиво» и СЗАО «РиндиБел». Общий объем иностранных инвестиций из Финляндии за январь-июнь текущего года составил 620 тысяч долларов. Объем внешней торговли за девять месяцев этого года составил 5,8 миллиона долларов, или 190 процентов к аналогичному периоду прошлого года, объем внешней торговли услугами – 1,57 миллиона долларов, или 184,3 процента к уровню прошлого года.









