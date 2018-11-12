ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В сфере особого внимания: безопасность школьных автобусов, торговля с Китаем, готовность к «Дажынкам»

13.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Обеспечить в соответствии с требованиями перевозку детей в школьных автобусах – а их в области более 270 – поручил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме. В ближайшие две недели соблюдение всех необходимых при транспортировке детей правил изучат и дадут соответствующие поручения совместно работники органов образования и ГАИ УВД облисполкома. Продолжится также проверка сельскохозяйственной техники на дорогах региона. 

Губернатор обратил пристальное внимание всех заинтересованных и на другой аспект безопасности граждан – работу по профилактике пожаров и гибели на них людей. 

– Акценты этой работы очевидны, наиболее частые причины пожаров – в злоупотреблении спиртным и его последствиях, – подчеркнул председатель облисполкома. – К категории риска относятся и пожилые люди. Именно в этих направлениях нужно вести углубленную профилактическую работу. Свою роль должны в полной мере выполнять смотровые комиссии. 

Владимир Кравцов поручил наращивать объемы экономического сотрудничества Гродненщины с регионами Китайской Народной Республики. Ощутимые результаты, по мнению губернатора, должно принести участие предприятий области в состоявшейся недавно I Международной китайской выставке импортных товаров и услуг в Шанхае. 

– Такие поездки должны приносить новые контракты, открывать новые рынки, – подчеркнул Владимир Кравцов. –Договоренности, достигнутые в Шанхае,  должны внести свой вклад в развитие сотрудничества. 

На совещании обсудили ряд вопросов, связанных со строительством автомагистрали М6. Так, Гродненскому филиалу РУП «Белтелеком» поручено в ближайшее время завершить работы по прокладке кабеля вдоль новой трассы, при этом выполнять их грамотно, не повреждая пахотные земли. Проводить необходимые работы по прокладке сетей на пашнях нужно очень оперативно, без остановок и задержек – такое поручение губернатор адресовал предприятиям работающим в данном направлении. 

Владимир Кравцов еще раз напомнил всем ответственным за обновление лифтового хозяйства в регионе: все запланированные 240 лифтов должны быть установлены в текущем году. 

В преддверии областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2018» губернатор еще раз подчеркнул, что Ивьевщина должна встретить гостей достойно: обновленной, благоустроенной. Все объекты должны быть подготовлены в полном объеме, а фестиваль пройти так, чтобы все его участники ощутили праздник и запомнили его надолго. 
 
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обеспечить в соответствии с требованиями перевозку детей в школьных автобусах – а их в области более 270 – поручил председатель областного исполнительного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помогите разобраться: Не проехать, не пройти по переулку Кутузова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика