В сфере особого внимания: безопасность школьных автобусов, торговля с Китаем, готовность к «Дажынкам»

Обеспечить в соответствии с требованиями перевозку детей в школьных автобусах – а их в области более 270 – поручил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме. В ближайшие две недели соблюдение всех необходимых при транспортировке детей правил изучат и дадут соответствующие поручения совместно работники органов образования и ГАИ УВД облисполкома. Продолжится также проверка сельскохозяйственной техники на дорогах региона.
Губернатор обратил пристальное внимание всех заинтересованных и на другой аспект безопасности граждан – работу по профилактике пожаров и гибели на них людей.
– Акценты этой работы очевидны, наиболее частые причины пожаров – в злоупотреблении спиртным и его последствиях, – подчеркнул председатель облисполкома. – К категории риска относятся и пожилые люди. Именно в этих направлениях нужно вести углубленную профилактическую работу. Свою роль должны в полной мере выполнять смотровые комиссии.
Владимир Кравцов поручил наращивать объемы экономического сотрудничества Гродненщины с регионами Китайской Народной Республики. Ощутимые результаты, по мнению губернатора, должно принести участие предприятий области в состоявшейся недавно I Международной китайской выставке импортных товаров и услуг в Шанхае.
– Такие поездки должны приносить новые контракты, открывать новые рынки, – подчеркнул Владимир Кравцов. –Договоренности, достигнутые в Шанхае, должны внести свой вклад в развитие сотрудничества.
На совещании обсудили ряд вопросов, связанных со строительством автомагистрали М6. Так, Гродненскому филиалу РУП «Белтелеком» поручено в ближайшее время завершить работы по прокладке кабеля вдоль новой трассы, при этом выполнять их грамотно, не повреждая пахотные земли. Проводить необходимые работы по прокладке сетей на пашнях нужно очень оперативно, без остановок и задержек – такое поручение губернатор адресовал предприятиям работающим в данном направлении.
Владимир Кравцов еще раз напомнил всем ответственным за обновление лифтового хозяйства в регионе: все запланированные 240 лифтов должны быть установлены в текущем году.
В преддверии областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2018» губернатор еще раз подчеркнул, что Ивьевщина должна встретить гостей достойно: обновленной, благоустроенной. Все объекты должны быть подготовлены в полном объеме, а фестиваль пройти так, чтобы все его участники ощутили праздник и запомнили его надолго.