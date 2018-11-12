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Румас обсудил с Бабичем подготовку к заседанию Совмина Союзного государства

13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас во вторник обсудил с послом России Михаилом Бабичем подготовку к предстоящему заседанию Совета министров Союзного государства, об этом сказано в сообщении пресс-службе белорусского правительства.

Отметим, что заседание Совета министров Союзного государства запланировано на декабрь, местом проведения мероприятия станет белорусский город Брест.

Кроме того, стороны затронули вопросы и заседания группы высокого уровня союзного Совмина, которое состоится в среду, 14 ноября.

Ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко назначил бывшего вице-премьера страны Владимира Семашко послом республики в России

Добавим, что объем товарооборота Беларуси и России за январь-сентябрь 2018 года составил $26,3 млрд, он вырос к аналогичному уровню минувшего года на 13,2%.

Россия является основным торговым партнером Беларуси. На ее долю в январе-сентябре пришлось 49,4% стоимостного объема внешней торговли товарами, 38,3% – экспорта, 59,3% – импорта (в январе-сентябре 2017-го доля РФ во внешней торговле Беларуси со всеми странами мира составляла 51,3%, в экспорте – 45%, импорте – 56,8%).



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Теги: Брест
 
 
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Заседание Совета министров Союзного государства запланировано на декабрь, местом проведения мероприятия станет белорусский город Брест.
 
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