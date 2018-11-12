Компания Xiaomi представила «умный» унитаз под названием Smart Toilet Cover AI Version. Об этом пишет Gizchina.





Одна из главных отличительных особенностей унитаза — поддержка системы голосового управления Xiao Ai. Унитаз также можно беспроводным способом связать с другими интеллектуальными устройствами (например, браслетом Mi Band) производителя.

Устройство выполняет функции биде, некоторые параметры вроде температуры воды или интенсивности ее потока можно настроить удаленно.





Гаджет оповестит пользователя звуковым сигналом, если тот не встает с него в течение 30 минут (при желании время оповещения настраивается отдельно). У сиденья есть три степени нагрева, с правой стороны находится кнопочная панель управления. На нее нанесены надписи обычным шрифтом и шрифтом Брайля. В крышку также встроен освежитель воздуха.

В продаже в Китае устройство появится по цене в 187 долларов.