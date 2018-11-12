

Два ДТП в Солигорске: под колеса авто попали девушки 15 и 19 лет Автор: Эдуард Кидяев. Фото: УВД Миноблисполкома

В Солигорске 2 ноября произошло сразу два ДТП с участием пешеходов: на улицах Железнодорожной и Октябрьской. В результате аварий две девушки попали в больницу.

Первое ДТП произошло в 13:25 на улице Железнодорожной вблизи дома 48А. 34-летняя жительница Солигорского района на Opel Astra совершила наезд на 19-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несколько часов спустя, в 17:00, на ул. Октябрьской вблизи дома 95 23-летний солигорчанин на Hyundai Santa Fe наехал на 15-летнюю местную жительницу. Школьница переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и была обозначена световозвращающим элементом. Водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности.





Обе девушки были госпитализированы в Солигорскую больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными при совершении маневров на внутридворовых территориях и при проезде пешеходных переходов. Пешеходов просим при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, в том числе, когда вы переходите дорогу по пешеходному переходу.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта УВД Миноблисполкома.