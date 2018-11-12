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Работники МЧС проводят мониторинги

13.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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5 ноября 2018 13:47 1623

Работники МЧС проводят мониторинги

Автор: Эдуард Кидяев.

В период с 29 октября  по 02 ноября 2018 года работники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели 15 мониторингов. Говоря о повторных, здесь были проверены как объекты деревообработки (ИП Чабанюк А.И., ИП Буд-Гусаим, Миноблтопливо, ОАО «Старобинский ТБЗ»), так и ГУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс Солигорского района», магазин «Радуга», кафе «Гудзон» и общежитие УО «Солигорский государственный колледж».

Работники МЧС проводят мониторинги

В результате повторного посещения этих объектов было установлено, что большинство руководителей очень ответственно отнеслись к исправлению нарушений, но в месте с тем, при посещении общежития УО «Солигорский государственный колледж» было установлено, что не все мероприятия выполнены. Так, заместитель директора по учебно-производственной работе была привлечена к административной ответственности.

Вместе с тем, для некоторых мест были проведены и первичные мониторинги – это магазин «Валерия» и «Пинскдрев» ТУП «Пинскдрев Столичное».

Работники МЧС проводят мониторинги

В ходе мониторинга было установлено, что планы эвакуации не разработаны в соответствии с требованиями, стенд с информацией о пожарной безопасности отсутствует, а эвакуационные выходы вообще заставлены тарой. В дополнение к этому, на объектах даже не назначены лица, ответственные  за пожарную безопасность, не говоря уже о том, что объекты не обеспечены знаками пожарной безопасности.

По результатам мониторинга этих магазинов, руководителям были вручены рекомендации.

Кроме того, новостроящиеся объекты также были посещены нашими работниками.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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5 ноября 2018 13:47 1623 Работники МЧС проводят мониторинги ...
 
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