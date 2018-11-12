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Выпускаемые в России компоненты для Ford Focus начали поставлять в Европу

13.11.2018 16:50 — Разное | Tut.by  
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В Европу начали поставлять выпускаемые в России компоненты для Ford Focus. Речь идет об экспорте 21 наименования запчастей для уже снятого с производства европейского Ford Focus третьего поколения.


СП Ford Sollers сообщило о начале поставок запасных частей для модели Focus на европейский рынок. Ежегодно будет поставляться 120 тысяч деталей — речь идет о 21 наименовании компонентов, среди которых и кузовные панели.

Для экспорта в Европу российскими поставщиками Ford Sollers будут производиться пластиковые компоненты переднего и заднего бамперов, обивка потолка, передние крылья, внутренние панели дверей, а также внутренние панели боковин. Подготовка кузовных деталей к экспорту включает их сварку и катафорезное грунтование на предприятии во Всеволожске. Кроме того, там же будет выполняться подсборка бамперов.

Общее количество наименований деталей, поставляемых Ford Sollers и российскими поставщиками компании в Старый свет, приближается к сотне, сообщает пресс-служба предприятия. В октябре прошлого года на конвейер завода Ford в румынской Крайове начали поступать российские кузовные детали, элементы интерьера, стекла и уплотнители для кроссовера EcoSport.

 
 
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Речь идет об экспорте 21 наименования запчастей для уже снятого с производства европейского Ford Focus третьего поколения.
 
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