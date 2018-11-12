В Минске задержали двоих парней, которых подозревают в краже четырех машин. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .



Фото: guvd.gov.by

Задержанными оказались парни 21 и 23 лет. Один из них во время личной встречи предложил второму прогуляться по району и похитить велосипед. Проходя по улице Есенина, парни передумали и вскрыли припаркованный Volkswagen Golf. Потом пошли каждый к себе домой переодеться, чтобы не попасть в поле зрения прохожих. Затем снова встретились и поехали кататься по городу на вскрытом Volkswagen.

Молодые люди пояснили, что их одолело желание покататься на чужих машинах. Сейчас их подозревают в краже четырех автомобилей: VW Golf, VW Passat и Mercedes. Какие намерения у парней были на самом деле — установят в ходе дальнейших разбирательств.



Фото: guvd.gov.by

Кроме этого, задержанные минчане подозреваются в краже двух аккумуляторов уже из других автомобилей, которые в последующем были сданы в пункт приема вторичного сырья. А один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за хищение денег с банковской карточки.

В отношении фигурантов Фрунзенским РОСК возбуждены уголовные дела по ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (Кража).

Обнаруженные четыре машины переданы владельцам в технически исправном состоянии.