При согласовании назначений новых руководителей местной вертикали Александр Лукашенко подробно интересовался ситуацией в Пинске

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным, чтобы руководители местной вертикали власти были активными в принятии решений. Об этом Глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения.

«Дисциплина должна быть. Но вы не безмолвные люди. Работать по принципу «чего изволите?» категорически запрещается. Вы должны быть активными в принятии решений. Вы специалисты, у вас немалый опыт работы, жизненный опыт. Действуйте. Не ждите с моря погоды, что вам кто-то что-то даст. Рассчитывайте на то, что у вас есть», — сказал Глава государства.



Александр Лукашенко отметил, что новые руководители — это молодые перспективные кадры.

«Это очень хорошо. Единственное, о чем я вас попрошу: чтобы вы, придя на работу, не занимались подношением каких-то бумаг. Вы — руководители, и в рот смотреть, даже начальству, запрещается. Вы должны принимать решения и нести за них ответственность. Потому что заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти — это наше основное звено, от которого зависит развитие страны», — подчеркнул белорусский лидер.

При согласовании назначений новых руководителей местной вертикали Александр Лукашенко подробно интересовался ситуацией в том или ином регионе. Что касается кандидатуры Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома, Президент поинтересовался, почему он принял решение поменять работу в Минске на Пинск.

«Это депутат от Пинска. Он сказал, что любит этот город, свою малую родину, и понимает, что может принести больше пользы именно там», — ответила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, которая представляла новые кадры.

«Если так, я только приветствую, когда человек возвращается на свою малую родину, чтобы навести там порядок. Хотя я не могу сказать, что Пинск у нас плохой город. Но он очень важный, стоящий в ряду тех городов, которые мы подвергнем очень серьезному анализу и модернизации. Вам предстоит немало там сделать, и мы будем этот процесс поддерживать», — отреагировал Президент.