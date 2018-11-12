ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При согласовании назначений новых руководителей местной вертикали Александр Лукашенко подробно интересовался ситуацией в Пинске

13.11.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным, чтобы руководители местной вертикали власти были активными в принятии решений. Об этом Глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения.

«Дисциплина должна быть. Но вы не безмолвные люди. Работать по принципу «чего изволите?» категорически запрещается. Вы должны быть активными в принятии решений. Вы специалисты, у вас немалый опыт работы, жизненный опыт. Действуйте. Не ждите с моря погоды, что вам кто-то что-то даст. Рассчитывайте на то, что у вас есть», — сказал Глава государства.

При согласовании назначений новых руководителей местной вертикали Александр Лукашенко подробно интересовался ситуацией в Пинске
Александр Лукашенко отметил, что новые руководители — это молодые перспективные кадры.

«Это очень хорошо. Единственное, о чем я вас попрошу: чтобы вы, придя на работу, не занимались подношением каких-то бумаг. Вы — руководители, и в рот смотреть, даже начальству, запрещается. Вы должны принимать решения и нести за них ответственность. Потому что заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти — это наше основное звено, от которого зависит развитие страны», — подчеркнул белорусский лидер.

При согласовании назначений новых руководителей местной вертикали Александр Лукашенко подробно интересовался ситуацией в том или ином регионе. Что касается кандидатуры Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома, Президент поинтересовался, почему он принял решение поменять работу в Минске на Пинск.

«Это депутат от Пинска. Он сказал, что любит этот город, свою малую родину, и понимает, что может принести больше пользы именно там», — ответила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, которая представляла новые кадры.

«Если так, я только приветствую, когда человек возвращается на свою малую родину, чтобы навести там порядок. Хотя я не могу сказать, что Пинск у нас плохой город. Но он очень важный, стоящий в ряду тех городов, которые мы подвергнем очень серьезному анализу и модернизации. Вам предстоит немало там сделать, и мы будем этот процесс поддерживать», — отреагировал Президент.

По информации БелТА.

Оставить комментарий

« МТС представляет бесплатную подборку фильмов в МТС Кино
Новости дня
Новости разные
 
"Укртатнафта" вновь предлагает провести спецрасследование по ограничению импорта нефтепродуктов из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика