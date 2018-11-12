|
МТС представляет бесплатную подборку фильмов в МТС Кино
13.11.2018 — Разное | Полесская правда
>
МТС открыл бесплатный доступ к подборке фильмов в МТС Кино, чтобы у абонентов было еще больше возможностей оценить сервис. Подборка включает фильмы и мультфильмы разных жанров, чтобы начать просмотр, достаточно просто скачать приложение. Мобильный трафик при просмотре расходуется в соответствии с тарифным планом абонента.
МТС Кино — это сервис, с помощью которого абоненты МТС могут смотреть любимые фильмы, сериалы, мультфильмы в любое удобное время. Онлайн-кинотеатр доступен на планшетах и смартфонах на базе iOS и Android, а также на телевизорах, персональных компьютерах и ноутбуках. Больше информации о сервисе
Подробности вы можете узнать в наших салонах связи. Онлайн-поддержка и помощь —
УНП 800013732. СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Оставить комментарий
|
Свежие газеты
Архив (Разное)