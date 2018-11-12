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МТС представляет бесплатную подборку фильмов в МТС Кино

13.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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МТС открыл бесплатный доступ к подборке фильмов в МТС Кино, чтобы у абонентов было еще больше возможностей оценить сервис. Подборка включает фильмы и мультфильмы разных жанров, чтобы начать просмотр, достаточно просто скачать приложение. Мобильный трафик при просмотре расходуется в соответствии с тарифным планом абонента.

МТС представляет бесплатную подборку фильмов в МТС Кино
Получить полный доступ к сервису можно оформив подписку на сайте kino.mts.by или с помощью USSD-запроса *202#. Таким образом пользователи получают доступ к тысяче фильмов в FullHD без рекламы. Мобильный трафик при просмотре кино онлайн не тарифицируется. При подключении услуги впервые, 7 дней ей можно пользоваться бесплатно.

МТС Кино — это сервис, с помощью которого абоненты МТС могут смотреть любимые фильмы, сериалы, мультфильмы в любое удобное время. Онлайн-кинотеатр доступен на планшетах и смартфонах на базе iOS и Android, а также на телевизорах, персональных компьютерах и ноутбуках. Больше информации о сервисе тут.

Подробности вы можете узнать в наших салонах связи. Онлайн-поддержка и помощь — help.mts.by.

УНП 800013732. СООО «Мобильные ТелеСистемы».

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