Одно веломесто на 10 квартир: новые дома будут проектировать с велопарковками во дворах

Уже с этого года проектировщики будут закладывать в проекты многоквартирных жилых домов велопарковки — одно веломесто на 10 квартир. С 1 ноября 2018 года вступило в силу изменение градостроительных норм и теперь это обязательство прописано в дополнении в технический кодекс, сообщается на сайте Минского велосипедного общества.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Вот как звучит новая норма для велопарковок: «При проектировании территории новой многоквартирной жилой застройки необходимо предусматривать места для хранения велосипедов, принадлежащих гражданам, из расчета не менее одного места на велопарковке на 10 квартир. Количество мест на велопарковках допускается увеличивать в каждом конкретном случае в соответствии с заданием на проектирование».

На сайте Минского велосипедного общества изменения прокомментировал председатель общества Павел Горбунов:

— Теперь у горожан появится возможность оставить ненадолго велосипед рядом с домом, а не поднимать его в квартиру, чтобы быть уверенным в его сохранности. Парковки могут стать местами для долгосрочного хранения велосипедов при условии использования надежных замков и камер видеонаблюдения.

Павел Горбунов отметил, что новая норма не учитывает реальную потребность населения в местах хранения велосипедов. Согласно социологическому исследованию, в Минске на 2 миллиона жителей приходится около 800 000 взрослых велосипедов и около около 700 000 детских велосипедов и самокатов.

Эксперты Минского велосипедного общества рекомендуют планировать количество велопарковок в расчете не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру), что соответствует реальному спросу.