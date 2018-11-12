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ГАИ рекомендует в гололед избегать резких маневров на дороге

13.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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ГАИ рекомендует в гололед избегать резких маневров на дороге

Госавтоинспекция в связи с прогнозируемым в ближайшие сутки гололедом рекомендует водителям быть предельно внимательными, избегать резких торможений и отказаться от обгонов.

По прогнозам синоптиков, в Беларуси ожидается мокрый снег и понижение температуры воздуха ночью до минусовых значений, на отдельных участках дорог возможна гололедица. ГАИ напоминает, что стоит выбирать оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Не стоит допускать резких маневров, направление движения нужно менять постепенно, чтобы избежать юза, из которого в гололедицу трудно выйти. Повороты лучше проезжать на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума. При разгоне прибавлять газ осторожно, особенно на заднеприводном авто.

ГАИ рекомендует быть внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, спусках и подъемах. Особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта — из-за частого торможения автомобилей там образуется наледь.

Пешеходы должны помнить, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. Не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.

 
 
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Госавтоинспекция в связи с прогнозируемым в ближайшие сутки гололедом рекомендует водителям быть предельно внимательными,...
 
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