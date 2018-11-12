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Новоселье

13.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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12 ноября, в преддверии ежегодного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі", свои двери распахнуло новое здание Юратишковского лесничества с благоустроенной территорией.
Открытие нового лесничества прошло в торжественной обстановке со словами благодарности за труд, пожеланиями и, конечно же, перерезанием красной ленточки. Аккуратное современное строение с благоустроенной территорией, отлично вписавшееся в пейзаж, не оставило равнодушными ни местных жителей, ни гостей, приехавших поздравить коллектив лесхоза с новосельем.

Новоселье

Радость новоселья с работниками лесничества разделили генеральный директор Гродненского государственного лесохозяйственного объединения Андрей Михайлович Дивин, председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, директор государственного лесохозяйственного учреждения "Ивьевский лесхоз" Михаил Михайлович Игнатик, настоятель храма Святого Николая Чудотворца отец Сергий. Гостей мероприятия по традиции встречали под веселые песни в исполнении вокального ансамбля "Ворожеи".
Торжественный момент - перерезание красной ленты - стал символом нового начала и продолжением успешной работы. Почетное право перерезать ленту предоставилось Андрею Михайловичу Дивину, Александру Ивановичу Булаку и Михаилу Михайловичу Игнатику. Отец Сергий, в свою очередь, освятил новое здание, после чего почетные гости, а с ними и все присутствующие смогли оценить условия, в которых предстоит работать лесничим.
Новоселье
Когда открываются новые объекты, можно сделать вывод, что предприятие полноценно функционирует, поступательно развивается, а его руководители думают о завтрашнем дне. Трудно переоценить ту работу, которая выполняется лесоводами, ведь ее результатами сможет воспользоваться еще не одно поколение людей. Именно поэтому новое здание Юратишковского лесничества стало очередным заделом для успешной реализации новых лесохозяйственных планов.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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12 ноября, в преддверии ежегодного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі", свои двери распахнуло новое здание Юратишковского лесничества с благоустроенной...
 
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