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Лукашенко о коррупции: Лучше жить беднее, но на свободе

13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник при назначении новых  руководителей местных органов власти напомнил чиновникам о недопустимости коррупции, передает агентство БЕЛТА.

«Борьба с коррупцией – это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это – ржавчина», – указал глава государства.

По его словам, привыкшие к справедливости белорусы никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства и взяточничества.             

«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», – считает Лукашенко. 

Глава государства добавил, что считает коррупцию недопустимым явлением и никогда не станет на защиту тех, кто замешан в подобных преступлениях.

«Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе», – напомнил госслужащим Лукашенко.



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При назначении новых руководителей местных органов власти президент напомнил чиновникам о недопустимости коррупции.
 
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