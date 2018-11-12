Лукашенко о коррупции: Лучше жить беднее, но на свободе

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник при назначении новых руководителей местных органов власти напомнил чиновникам о недопустимости коррупции, передает агентство БЕЛТА.

«Борьба с коррупцией – это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это – ржавчина», – указал глава государства.

По его словам, привыкшие к справедливости белорусы никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства и взяточничества.

«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», – считает Лукашенко.

Глава государства добавил, что считает коррупцию недопустимым явлением и никогда не станет на защиту тех, кто замешан в подобных преступлениях.

«Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе», – напомнил госслужащим Лукашенко.