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Умер Стэн Ли. Как выглядели его супергерои в первых комиксах
На 96-ом году жизни умер Стэн Ли. Легенда комиксов подарил миру Человека-паука, Невероятного Халка, Людей Х, Тора и еще множество персонажей. Все они гораздо старше, чем многие могли бы подумать. Посмотрите, как выглядели супергерои на страницах первых комиксов и какие они сейчас.
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Тор, Железный человек, Люди Х и Черная вдова. Посмотрите, как выглядели любимые супергерои на страницах первых комиксов.
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