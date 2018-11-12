На 96-ом году жизни умер Стэн Ли. Легенда комиксов подарил миру Человека-паука, Невероятного Халка, Людей Х, Тора и еще множество персонажей. Все они гораздо старше, чем многие могли бы подумать. Посмотрите, как выглядели супергерои на страницах первых комиксов и какие они сейчас.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер Стэн Ли. Как выглядели его супергерои в первых комиксах Тор, Железный человек, Люди Х и Черная вдова. Посмотрите, как выглядели любимые супергерои на страницах первых комиксов.