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22-летний защитник сборной Беларуси перешел в минское "Динамо"
Минское «Динамо» заключило двухсторонний контракт с 22-летним защитником Даниилом Бокуном, сообщает официальный сайт
Бокун выступал в МХЛ и дважды привлекался в ряды молодежной (U-20) сборной Беларуси на чемпионаты мира.
В сезоне-2016/17 отправился в NAHL в «Джонстаун Томагавкс». Провел за океаном 54 поединка, набрал 28 (4+24) результативных балла.
Затем Даниил вернулся в Беларусь, чтобы дебютировать в основном составе солигорского «Шахтера». В текущем чемпионате Бокун — твердный игрок основы «горняков». Он сыграл за «Шахтер» 19 матчей, в которых забросил три шайбы и набрал семь ассистентских баллов.
Привлекался защитник и в ряды национальной сборной Беларуси на товарищеские матчи, причем в недавнем «Кубке четырех наций velcom» ему удалось набрать первые очки.
Рост Бокуна — 193 сантиметра, вес — 94 килограмма. У него левый хват. В «Динамо-Минск» Даниил будет выступать под № 5.
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Минское "Динамо" заключило двухсторонний контракт с 22-летним защитником Даниилом Бокуном, сообщает официальный сайт "зубров".
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