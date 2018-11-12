Минское «Динамо» заключило двухсторонний контракт с 22-летним защитником Даниилом Бокуном, сообщает официальный сайт «зубров» .



Фото: hcdinamo.by

Бокун выступал в МХЛ и дважды привлекался в ряды молодежной (U-20) сборной Беларуси на чемпионаты мира.

В сезоне-2016/17 отправился в NAHL в «Джонстаун Томагавкс». Провел за океаном 54 поединка, набрал 28 (4+24) результативных балла.

Затем Даниил вернулся в Беларусь, чтобы дебютировать в основном составе солигорского «Шахтера». В текущем чемпионате Бокун — твердный игрок основы «горняков». Он сыграл за «Шахтер» 19 матчей, в которых забросил три шайбы и набрал семь ассистентских баллов.

Привлекался защитник и в ряды национальной сборной Беларуси на товарищеские матчи, причем в недавнем «Кубке четырех наций velcom» ему удалось набрать первые очки.

Рост Бокуна — 193 сантиметра, вес — 94 килограмма. У него левый хват. В «Динамо-Минск» Даниил будет выступать под № 5.