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На сколько за год выросли зарплаты минских врачей и младшего медперсонала

13.11.2018 17:07 — Разное | Tut.by  
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Заработная плата столичных медработников за 9 месяцев этого года увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Николай Сковородко на семинаре для заместителей руководителей организаций здравоохранения Минска по идеологической работе, передает агентство «Минск-Новости»


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— За январь — сентябрь 2018 г. в целом зарплата столичных медиков составила 829 рублей, тогда как за аналогичный период 2017-го — 737 рублей, — пояснил Николай Сковородко.

При этом, как уточнил заместитель председателя комитета по здравоохранению, средняя зарплата врачей за 9 месяцев составила 563 доллара в эквиваленте, а среднего медперсонала — 415 долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Заработная плата столичных медработников за 9 месяцев этого года увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
 
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