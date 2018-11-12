На сколько за год выросли зарплаты минских врачей и младшего медперсонала

Заработная плата столичных медработников за 9 месяцев этого года увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Николай Сковородко на семинаре для заместителей руководителей организаций здравоохранения Минска по идеологической работе, передает агентство «Минск-Новости» .



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— За январь — сентябрь 2018 г. в целом зарплата столичных медиков составила 829 рублей, тогда как за аналогичный период 2017-го — 737 рублей, — пояснил Николай Сковородко.

При этом, как уточнил заместитель председателя комитета по здравоохранению, средняя зарплата врачей за 9 месяцев составила 563 доллара в эквиваленте, а среднего медперсонала — 415 долларов.