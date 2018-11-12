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БелАЗ возобновляет поставки самосвалов в Китай

13.11.2018 17:13 — Разное | Ежедневник  
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БелАЗ возобновляет поставки самосвалов в Китай

ОАО "БЕЛАЗ" возобновило поставки самосвалов в Китай, которые были прекращены в 2013 году из-за усиления конкуренции на китайском рынке.

Представители БелАЗа приняли участие в первой китайской выставке импорта в Шанхае, где был подписан контракт на поставку самосвала грузоподъемностью 360 т. Он будет задействован при перевозке угля в карьере на севере Китая, передает БЕЛТА.

"Это будет первая поставка на китайский рынок с 2013 года. В случае успешной работы этого самосвала, выполнения заявленных показателей в эту страну может быть отгружено еще 13 самосвалов такой же грузоподъемности, - отметил Александр Зуенок. - Перерыв в поставках самосвалов был вызван мировым кризисом горной промышленности и модернизацией угледобывающих предприятий в Китае".

В настоящее время в Китае эксплуатируется 485 единиц техники БелАЗ, в основном это карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 240 т.

На выставке в Шанхае также был подписан меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве БелАЗа с ведущей китайской моторостроительной компанией Weichai Holding Group. Белорусский завод уже выпустил первый карьерный самосвал грузоподъемностью 90 т с китайским двигателем. В ближайшее время завершатся заводские испытания этой машины. В дальнейшем двигатели Weichai планируется установить и на самосвалы грузоподъемностью 130, 220 т. Они будут предназначены для китайского рынка.

"Договор с Weichai Holding Group дает возможность создания в будущем совместного производства. Мы можем поставлять в Китай шасси, что обеспечит определенную локализацию. Предусматривается полная адаптация под требования китайского рынка", - добавил Александр Зуенок.
 

 
 
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ОАО "БЕЛАЗ" возобновило поставки самосвалов в Китай, которые были прекращены в 2013 году из-за усиления конкуренции на китайском рынке.
 
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