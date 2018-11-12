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HOME AWARDS новый вид признания лучших!

13.11.2018 16:30 — Разное | Myfin  
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HOME AWARDS новый вид признания лучших!
«HOME AWARDS» – новый вид признания лучших!

А также подчеркнуть важность обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами. Благодаря им наши пространства не только облагораживаются, но и становятся более комфортными и безопасными.

Премия  будет присуждена лучшим разработкам, товарам и услугам, которые упрощают жизнь, создают уютную атмосферу как дома, так и в офисе. Более 50 компаний были признаны лучшими в своей области. Из множества заявок экспертный совет по достоинству оценил компании и проекты. Среди них: компания по производству входных и межкомнатных дверей, мебели, кухонь, напольных плинтусов и другой продукции  elPORTA, самый модный бренд в стиле лофт салон-магазин Millwood, самый стильный центр мебели и интерьера «КАМЕЛОТ», надежное инновационное агентство недвижимости  - «МаРРо-Риэлт», салон штор «НатаХаус», лучший салон итальянской мебели Berloni.

Участие в премии и форуме обеспечивает лауреатам имидж лидера, репутацию надежной компании с высоким качеством услуг. Помимо этого  способствует привлечению новых партнеров и заказчиков, ведет к росту прибыли, открывает новые деловые возможности.   Признание собственных достижений экспертами стимулирует к движению на заданном уровне, к лидерству в своей области. Уже 30 ноября на торжественной церемонии будут вручены награды  победителям и подведены итоги. Следить за новостями премии можно на сайте homegid.by

 
Теги: Новости
 
 
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Home Awards - специализированная премия и форум, призванные выявить лучших в сфере ремонта, строительства, архитектуры, дизайна и недвижимости Беларуси.
 
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