Украина, Польша и Литва смогут стать энергетически независимыми от РФ после создания восточноевропейского энергохаба - спикер Рады Парубий

Создание восточноевропейского энергетического хаба позволит Украине, Польше и Литве стать энергетически независимыми от России, считает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Мы обсудили совместные действия в энергетической безопасности... В частности, речь идет об идее создания единого энергетического хаба и объединения наших усилий - как объединения наших электростанций, так и поставок газа, поскольку сжиженный газ, который сегодня поставляется в Балтию, и газовые хранилища, которые есть в Украине, вместе могут создать большой комплекс..., который позволит нам выйти полностью на энергетическую независимость от России", - сказал А.Парубий на совместной пресс-конференции со спикерами парламентов Польши и Литвы во вторник в Вильнюсе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в резолюции по итогам 9-го заседания межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва поддержали усилия по развитию восточноевропейского энергетического хаба путем объединения критической инфраструктуры (линий электропередач, газопроводов, газовых хранилищ, железнодорожных и автомобильных сетей) государств - членов парламентской ассамблеи, а также инфраструктуры приграничных регионов между Польшей и Украиной.

Как сообщалось, 9-е заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва прошло 12-13 ноября в Вильнюсе.