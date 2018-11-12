Прощание с композитором Игорем Лученком состоится 14 ноября в столичном Доме офицеров

Стало известно время и место прощания с Игорем Лученком, сообщает сайт Белтелерадиокомпании.

"Отдать дань памяти знаменитому композитору, народному артисту Беларуси и СССР можно будет завтра (14 ноября - ИФ) в столичном Доме офицеров", - говорится в сообщении.

Белорусский композитор, народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок скончался 12 ноября 2018 года на 81 году жизни.

И.Лученок был председателем Союза композиторов Беларуси, автором множества кантат, сонат, увертюр, наибольшую известность и признание публики получил как автор музыки к таким популярным песням, как "Мой родны кут", "Алеся", "Полька белорусская" и другим.