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Аттракционы, дегустации, концерты – в Могилеве пройдет выставка-ярмарка

13.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Выставка-ярмарка народного творчества «Ураджай талентаў Магілеўшчыны» пройдет в рамках Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 17 ноября с 9.00 в Могилеве.

Аттракционы, дегустации, концерты – в Могилеве пройдет выставка-ярмарка
Фото — mogomc.by

Выставка развернется возле Дворца культуры по маршруту от пересечения улицы Гагарина с проспектом Пушкинским до проезжей части возле парка аттракционов. Мастера и умельцы всех районов и городов Могилевской области будут представлять тематические экспозиции по видам ремесел с демонстрацией технологии изготовления изделий в режиме онлайн и мастер-классами. Здесь же будет отражена тематика достижений тружеников села, успехи уборки урожая 2018 года в форме отдельных выставочных экспозиций.

Участников и гостей также ждут выставка караваев, на которой будут представлены региональные особенности их выпечки и украшений, выставки экспонатов — победителей районных конкурсов по выращиванию овощей и фруктов, презентации и дегустации продукции ведущих предприятий агропромышленного комплекса регионов.

 

Во время мероприятия будут работать тематические интерактивные игровые площадки, крупноформатные ярмарочные аттракционы, творческие коллективы в формате мобильных групп. А на концертной площадке, расположенной напротив Дворца культуры, в течение двух дней свое творчество представят любительские коллективы художественного творчества региона в формате концертной программы «Ураджай талентаў роднага краю».

Во Дворце культуры в этот же день пройдет торжественное чествование лучших работников сельского хозяйства, победителей уборочной кампании 2018 года.

БЕЛТА

 
Теги: Могилев
 
 
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Выставка-ярмарка народного творчества «Ураджай талентаў Магілеўшчыны» пройдет в рамках Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 17...
 
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