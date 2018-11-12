Аттракционы, дегустации, концерты – в Могилеве пройдет выставка-ярмарка

Выставка-ярмарка народного творчества «Ураджай талентаў Магілеўшчыны» пройдет в рамках Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 17 ноября с 9.00 в Могилеве.





Выставка развернется возле Дворца культуры по маршруту от пересечения улицы Гагарина с проспектом Пушкинским до проезжей части возле парка аттракционов. Мастера и умельцы всех районов и городов Могилевской области будут представлять тематические экспозиции по видам ремесел с демонстрацией технологии изготовления изделий в режиме онлайн и мастер-классами. Здесь же будет отражена тематика достижений тружеников села, успехи уборки урожая 2018 года в форме отдельных выставочных экспозиций.

Участников и гостей также ждут выставка караваев, на которой будут представлены региональные особенности их выпечки и украшений, выставки экспонатов — победителей районных конкурсов по выращиванию овощей и фруктов, презентации и дегустации продукции ведущих предприятий агропромышленного комплекса регионов.

Во время мероприятия будут работать тематические интерактивные игровые площадки, крупноформатные ярмарочные аттракционы, творческие коллективы в формате мобильных групп. А на концертной площадке, расположенной напротив Дворца культуры, в течение двух дней свое творчество представят любительские коллективы художественного творчества региона в формате концертной программы «Ураджай талентаў роднага краю».

Во Дворце культуры в этот же день пройдет торжественное чествование лучших работников сельского хозяйства, победителей уборочной кампании 2018 года.