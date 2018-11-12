Межрегиональный бизнес-форум «Кооперация производства, бизнеса и науки: успехи, проблемы, перспективы» пройдет 13-15 ноября 2018 года в Могилеве

В рамках проведении форума предусматривается проведение:

пленарного заседания: выступления представителей предприятий и организаций Могилевской области и других регионов, Российской Федерации, с презентациями своей продукции, работ, услуг, разработок, предлагаемых для развития кооперационного сотрудничества;

контакто-кооперационной биржи деловых контактов с презентацией инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации: проведение переговоров, заключение договоров, контрактов, соглашений между производителями оборудования, узлов, деталей, материалов, а также разработчиками новой техники, технологий с представителями предприятий для совместного решения технологических задач;

иысгавки продукции участников биржи — предприятий Республики Беларусь, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, предлагаемой для кооперации, а также разработок научных организаций и ВУЗов, готовых для внедрения на предприятиях региона

Организаторами мероприятия выступают Могилевский облисполком при организационной поддержке Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей, ОАО «Могилевское агентство регионального развития», РУН «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий», а также Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и проекта ПРООН «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь».



