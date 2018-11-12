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Областная ГАИ предупреждает об ухудшении погоды на этой неделе
13.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
По сведениям Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, на этой неделе на большей части Гомельской области ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега, понижение температуры до -7, усиление порывов ветра до 14 м/с.
Областная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения:
Водители, выбирайте скорость движения с учетом погодных условий и конкретной ситуации на дороге, соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал движения, откажитесь от совершения необдуманных маневров и обгонов. Все это может привести к потере контроля над автомобилем. Помните, что на скользкой дороге транспорт остановить невозможно.
Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, подчеркнула старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева.
Своевременно произведите замену летней резины на зимнюю.
Пешеходы, при переходе проезжей части проявляйте благоразумие. Переходите дорогу только по обозначенным переходам, убедитесь в отсутствии приближающихся транспортных средств. При движении вне населенных пунктов двигайтесь только навстречу транспорту. В темное время суток обязательно дополняйте свою одежду световозвращающими элементами. При посадке в общественный транспорт будьте предельно осторожны, не толкайте друг друга и обязательно держитесь за поручни.
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Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.
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По сведениям Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, на этой...
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