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В Жлобинском районе проходит мероприятие "Безопасный переход"

13.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе проходит мероприятие "Безопасный переход"

До конца месяца на территории Жлобинского района будет проходить мероприятие «Безопасный переход».

Главная его цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, прежде всего детей.

Сотрудниками ГАИ запланировано проведение широкой разъяснительной работы и профилактических мероприятий в трудовых коллективах и детских учреждениях, где они в очередной раз напомнят правила безопасного поведения при переходе проезжей части. 


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До конца месяца на территории Жлобинского района будет проходить мероприятие «Безопасный переход». Главная его цель — профилактика...
 
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