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В Жлобинском районе проходит мероприятие "Безопасный переход"
13.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До конца месяца на территории Жлобинского района будет проходить мероприятие «Безопасный переход».
Главная его цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, прежде всего детей.
Сотрудниками ГАИ запланировано проведение широкой разъяснительной работы и профилактических мероприятий в трудовых коллективах и детских учреждениях, где они в очередной раз напомнят правила безопасного поведения при переходе проезжей части.
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До конца месяца на территории Жлобинского района будет проходить мероприятие «Безопасный переход». Главная его цель — профилактика...
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