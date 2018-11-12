До конца месяца на территории Жлобинского района будет проходить мероприятие «Безопасный переход».

Главная его цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, прежде всего детей.

Сотрудниками ГАИ запланировано проведение широкой разъяснительной работы и профилактических мероприятий в трудовых коллективах и детских учреждениях, где они в очередной раз напомнят правила безопасного поведения при переходе проезжей части.





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