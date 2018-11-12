Работники Быховского РОЧС встретились с воспитанниками ГУО «Ясли –сад №2 «Журавинка»

Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретились с воспитанниками ГУО «Ясли –сад №2 «Журавинка» г. Быхова.





В ходе встречи инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко в игровой форме рассказал малышам о правилах безопасности дома, на улице, напомнил о причинах возникновения пожаров и правильном поведении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко