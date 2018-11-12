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17-18 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Хотимска состоится первое открытое первенство Хотимского района по хоккею на траве
13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
17-18 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Хотимска состоится первое открытое первенство Хотимского района по хоккею на траве в закрытых помещениях для девочек и мальчиков 10-ти лет и моложе.
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17-18 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Хотимска состоится первое открытое первенство Хотимского района по хоккею на траве
17-18 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Хотимска состоится первое открытое первенство Хотимского района по хоккею на траве в закрытых помещениях для...
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