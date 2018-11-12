17-18 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Хотимска состоится первое открытое первенство Хотимского района по хоккею на траве в закрытых помещениях для девочек и мальчиков 10-ти лет и моложе.

Подобные соревнования для самых маленьких проводятся в республике не часто, а в Могилевской области будут вообще проходить впервые.

Хотимская команда мальчиков и девочек тренируется в этом виде спорта уже третий год и получает достойную поддержку Белорусской федерации хоккея на траве в виде инвентаря и выездов на соревнования. Как говорит директор Белорусской федерации хоккея на траве, наш земляк Александр Новик: «Пора показывать результат!».

В гости к нам приедут команды из специализированной детско- юношеской школы олимпийского резерва «Темп» г. Орши и специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва хоккейного клуба «Минск» г. Минск

17 ноября игры начнутся в 14.00 и будут проходить до 18.00, 18 ноября с 10.00 до 14.00.

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