Юные хотимчане блеснули талантами

В Могилеве завершился открытый конкурс детского творчества «Планета радости», который проходил по двум направлениям деятельности: хореографическое и театральное. Хореографическое направление представлял Матвей Пискунов в номинации детский сюжетно-игровой танец. Это было дебютное выступление участника на областной сцене, которое увенчалось большим успехом и победой. Он награжден Дипломом Лауреата I степени, памятным подарком, сладким призом и кубком победителя. Педагог Елена Кошкина награждена кубком и Грамотой открытого конкурса детского творчества «Планета радости».

Образцовые детские театральные коллективы «БРИЗ», «Зеркало» представляли театральное направление деятельности в номинациях: музыкальный спектакль и художественное слово. Наши юные артисты достойно представили интересную, яркую программу выступления.

Одним из направлений в работе коллектива «БРИЗ» (руководитель Ирина Василькова), является знакомство учеников с традициями, фольклорными праздниками и историей белорусского края. На конкурсе была представлена литературно-музыкальная композиция «Знаёмцеся, мы — хацімчане». Выступление было высоко оценено членами жюри. Награждены Дипломом I степени, кубком победителя и памятными подарками.

Образцовый детский коллектив «Зеркало» (руководитель Ольга Кнорозова) представил вниманию зрителей и жюри музыкальный спектакль по мотивам сказки Николая Носова «Приключения Незнайки». Яркие декорации и сценические костюмы героев, актерское мастерство юных талантов по достоинству были оценены членами жюри и ребята награждены Дипломом III степени, кубком победителя и памятными подарками. Специальным Дипломом, за исполнение роли Незнайки, награжден ученик 3 класса Вадим Кнорозов.

Удивила своим своеобразным выразительным выступлением учащаяся 3 класса София Хроменкова. Она прочла монолог Ирины Пивоваровой «О чем думает моя голова», и была награждена Дипломом I степени.

Руководители коллективов – Грамотами за высокий уровень мастерства, активное участие в конкурсе и большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

Мы поздравляем учителей и учеников с победой. Желаем им творческих успехов, вдохновения и новых побед!

Елена ЛОГУНОВА,

директор Хотимской

детской школы искусств