В Хотимске прошел международный волейбольный турнир

Спортивного соревнования такого масштаба, которое состоялось в субботу в Хотимске, пожалуй, и не припомню. Особенно, если взглянуть на лица его участников. Морщинки, которые, впрочем, придают особый шарм мужчинам, шевелюры с сединой, а у некоторых и без оных, фигуры определенной части игроков тоже говорят об их важности. Значимость же волейбольного турнира в том, что в первом Кубке «Содружества» среди ветеранов Беларуси и России приняли участие волейболисты, кому 45 и более. Важность его в том, что Кубок «Содружества» — это символ дружбы с Россией. Иногда близкий сосед дороже дальнего родственника.

Торжественное открытие турнира прошло в спорткомплексе. Под звуки песни «Гимн волейбола» идет представление команд городов: Сураж, Климовичи, Клинцы, Кличев, Унеча, Чериков, Мглин, Хотимск.

Участников Кубка приветствует группа мажореток Детской школы искусств.

Ведущий представляет официальных лиц и гостей, прибывших на турнир: председатель районного Совета депутатов и в одном лице основной игрок сборной Хотимска Евгений Николаенко, заместитель председателя райисполкома Николай Хучев, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Тищенко, и.о. начальника отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома Татьяна Коржукова, председатель районного объединения профсоюзов Валентина Войтенко, ветеран спорта, внесший огромный личный вклад в развитие волейбола района Виктор Бусаров. Поддержать своих товарищей по команде прибыл прокурор района Олег Лимаров, которому принять участие в турнире помешала возрастная планка его участников.

А мы пока двигаемся по сценарию и называем спонсоров Кубка «Содружества», благодаря которым обеспечивалась финансовая поддержка: ОАО «Хотимский льнозавод» в лице директора Николая Курзенкова, ОАО «Бабушкино подворье» в лице директора Анатолия Кравченко, Федерация профсоюзов Беларуси в лице председателя районного объединения профсоюзов Валентины Войтенко, профсоюз государственных учреждений района в лице его председателя Людмилы Артемьевой, индивидуальный предприниматель Михаил Кузьменков.

С приветственными словами к участникам соревнования, гостям и болельщикам обращаются Николай Хучев, Виктор Бусаров, которые выразили уверенность, что турнир ветеранов волейбола на Хотимской земле станет центром острейших спортивных баталий и мы вновь почувствуем особую сопричастность наших народов, получим массу положительных впечатлений и заряд бодрости.

Звучат гимны Беларуси и России, на обозрение всех присутствующих выносится Кубок, который отныне станет переходящим, и хозяина которого мы узнаем через несколько часов. Под сводами спортивного зала звучат песни в исполнении Валерия Жадана, Виталия Никульченко и Александра Семочкина.

И последний торжественный штрих, прежде чем будет выполнена первая подача. За многолетний личный вклад в развитие волейбола, духовного и физического воспитания подрастающего поколения в Хотимском районе Благодарственными письмами райисполкома награждены Виктор Бусаров и лесник Забелышинского лесничества Сергей Писляков.

Четыре коллектива отправляются в спортивный зал СШ №1, а хозяева турнира вместе с командами Суража, Унечи и Климовичей выявят двух счастливчиков, которые выйдут в полуфинал. С суражскими парнями наши встречались, вторые россияне менее известны, а соседи из Климовичей вообще «черная лошадка» для нас в ветеранском волейболе.

Пока идет разминка, присаживаюсь к врачу райбольницы Сергею Пивченко. Если кто не знает, напомню, что он известный в волейбольных кругах человек, был капитаном волейбольной команды Смоленского мединститута, но потом получил травму, которая поставила крест на этой игре, даже на любительском уровне. Но по-прежнему мяч послушен его рукам, кошачье обращение с ним пальцев, чувствуется концентрированный удар.

— Приятно, что на нашей гостеприимной земле положено начало таких соревнований, — делится мой собеседник. – Россияне с большим уважением относятся к белорусам. Пока живо наше поколение, будем воспитывать молодежь так, чтобы они тоже поддерживали наши традиции. Еще выступая за команду Смоленского мединститута играл в турнирах с участием команд от Минска до Благовещенска. Представляете, где находится этот город, за тридевять земель. А мы здесь все рядом, при нынешней технике 100-250 километров не расстояние. И мы рады, что снова собрались. Как поется в той песне.

А нас зовет свисток судьи на вышке, приглашая на площадку команды Хотимска и Клинцов. Начало первой партии несколько нервное, игроки пытаются понять силу своего соперника. Хотимчане ведут, но разрыв в счете не превышает 2-3 очков. Лишь однажды гости вышли вперед, но это был только миг. При счете 0:4 во второй партии тренер россиян взял тайм-аут. Это помогло успокоиться, сбить порыв хотимчан, у которых появились проблемы при приеме подачи, а соответственно, не было хорошей второй передачи для завершающего удара. Как итог уже соперники ведут +4. Теперь наши берут тайм-аут. Забегая вперед отмечу, что в ходе турнира команды неоднократно прибегали к этому волейбольному приему, и, как правило, он помогал наладить игру. Помог он и нашим землякам завоевать первые два очка.

В кулуарах до турнира поговаривали, что фаворитом является сборная Суража.

— В Брянской области уже давно соревнования среди ветеранов поставлены, если не на профессиональный, то на достаточно серьезный уровень, — комментирует Дмитрий Лутченков встречу Сураж-Климовичи. – Вот смотрите, как будто игра ровная, но суражане сыграннее, играют с запасом и в любую минуту могут прибавить. Мы с ними играли раньше и пока не выигрывали. Когда-то все случается впервые, надеюсь сегодня так оно и будет.

Во втором туре встречались лидеры: Хотимск-Сураж. К середине первой партии наши ведут, но тут на подачу у соперников выходит капитан команды Сергей Погуляев, зеленый злой гений для хотимской команды, назовем его так (выступал в зеленой форме, авт.). Он приносит 6 очков своей команде и, практически решает исход противостояния 18:21. На очко больше наши набрали во второй партии.

Да, Суражский рубеж для нас пока непреодолим. Надеемся на выигрыш у команды из Климовичей, а там, глядишь и снова встреча с этим соперником, но уже в финале. А пока перемещаемся в спортзал СШ №1.

Здесь уверенно идут к полуфиналу с первой позиции парни из Клинцов. Если не случится ничего сверхъестественного, это наши будущие соперники по полуфиналу. Крепкие, как на подбор ребята, длинная скамейка игроков позволяет маневрировать составом, даже форма на уровне других выглядит солидно.

— Сегодня нам с клинцовскими тягаться трудно, — рассказывает самый возрастной игрок турнира, 67-летний Борис Игумнов из Мглина. – Троих ключевых игроков по разным причинам мы недосчитались, а в моем возрасте или, например, Петру Литвинову, которому 65, с молодыми не сдюжить. Но главное, дело даже не в результате. Нам понравилось у вас, ваш городок, с каким радушием встречали. По сути наше поколение — один народ, родились и выросли в том могучем Советском Союзе.

Сборная Черикова, уступив лидеру, осилила двух других соперников, заняла второе место в группе. Таким образом, в полуфиналах схлестнулись по две лучших белорусских и российских команды. Опыт участия в подобных турнирах на стороне россиян. Там они проводятся уже более двадцати лет.

В первой партии хотимчане буквально смяли клинцовцев. Уже по ходу турнира удачно вписался в игру Виктор Хололов, постоянно на завершающий удар выводится Александр Ивендиков, на блоке надежен Спартак Лимаров, как всегда в нужном направлении и на нужной высоте пасует Анатолий Кравченко. 21:14 и хозяева повели. Вторая партия завершилась почти с таким же счетом, … но уже в пользу соперников.

В спорте бывает, когда у одних все получается, а у других ничего. Такое произошло до конца турнира дважды, и оба раза с нашей командой. В первом случае это вылилось в безоговорочную победу в третьей партии с командой из Клинцов, что обеспечило выход в финал на знакомую нам сборную Суража. Во втором – провал после счета 4:4 в той же решающей третьей партии с этим соперником. К слову, Сергей Погуляев провернул свой трюк опять, добыв на подаче семь очков подряд. Будем считать, что сыграло роль наше гостеприимство.

Переходящий Кубок «Содружества-2018» по волейболу среди ветеранов Беларуси и России 45+ уехал в Сураж.

Второе место заняла команда Хотимска. Матч за третье место по решению оргкомитета и по согласию команд, было решено не проводить и его разделили коллективы Черикова и Клинцов.

Призеры награждены Дипломами, игрокам вручены медали.

Лучшим связующим признан Анатолий Кравченко (Хотимск), лучшим нападающим – Виктор Клецков (Сураж), лучшим блокирующим – Спартак Лимаров (Хотимск), лучшим игроком турнира – Александр Ивендиков (Хотимск).

Со спортивной точки зрения кому-то турнир принес радость, кого-то может и огорчил. Это и понятно, но, как говорят в народе, у картишек нет братишек. Однако по его окончании все сошлись во мнении, что это был праздник, хорошо организованный хозяевами. Это старые встречи и новые, встречи после многих лет разлуки. Объятия бывших сослуживцев Климовичского РОЧС Евгения Николаенко и Александра Медведева, или встреча заместителя директора физкультурно-спортивного комплекса Хотимска, выпускницы Суражского педагогического колледжа им. А.С.Пушкина 2013 года Оксаны Конюховой и преподавателя физкультуры этого колледжа, капитана команды Суража Сергея Погуляева. Ради и таких моментов турнир заслуживает благословения любителей волейбола на следующие встречи.

Александр Лейчинский