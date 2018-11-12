За что, бабоньки, боролись…

В наше время есть три вида мужиков:

3Д (дом, дерево, дети),

3Б (бабки, баня, бабы) и

3Т (тапки, танки, телевизор)….

Первый вид вымирает…

Анекдот (народная мудрость)

Настоящий мужчина! Он какой? Касая сажень в плечах. Росту фута три, не меньше. Волосы? Желательно чтобы были. Глаза? Такие синие-синие или карие, или зеленые, но чтобы глянула в них, а там нежности море и страсти киллограмма три… Чтобы он махнул левой рукой, да и всех хулиганов разбросал в разные стороны. Махнул правой да и осыпал тебя любимую подарками. Брильянтами там всякими да шубами, желательно норковыми. Такой, знаете, чтобы и в горящую избу вошел и коня на скаку… Вот они розовые мечты любой девушки.

А вот с возратом тают эти мечты, как дым на ветру. И понимается, что самой надо в избу, и на шубу заработать, и хорошо если предел ваших мечтаний ногти стрижет хотя бы раз в неделю.

И если в 18 замуж невтерпеж, то в 25 уже не очень.

Нет, большинству замуж как раз таки и хочется, только, как известно, принцев мало, на всех не хватает. Да что там принцев, маркизов да баронов и тех не в достатке. Вот и приходится “я его слепила из того, что было”…

Недавно в одном из торговых центров нашей столицы, будучи с дочерью в примерочной, мы невольно стали слушательницами-подслушительницами разговора (это ж не специально, стены больно тонкие).

Мужской голос: “Мне идет? Не широко. Не слишком обтягивает?”

Женский (уставший): “Нет, нормально. Берем?”

Мужской: “Ты не посмотрела? Ты хорошо посмотри?”

Женский (раздраженный): “Посмотрела. Берем?”

Мужской: “Ну купи мне еще маечку… Они же на скидке…”

Женский (сердитый): “Нет, я сказала. Куплю что-то одно…”

Мужской (канючащий): “Ну купи. Ну, пожалуйста…”

Женский (строгий-строгий): “Нет. Давай уже быстрей. Устала я”.

Чем закончился шопинг для пары я так и не узнала. С трудом сдерживая смех, поспешила удалиться. По дороге думала: “Вот вам поколение настоящих мужчин!? А кто виноват?”

Мы, бабоньки, сами и виноваты. Это ж мы страстно и настойчиво желали эмансипироваться. Дай нам права… Право ходить в брюках. Право голосовать. Сначала право работать, а затем и вовсе заниматься мужским трудом. А оно нам надо?

Я имею в виду работать. Вот было время, чудесное такое, когда мужчина был обязан содержать семью. Он вроде как и сейчас обязан, только как-то мы на это смотрим односторонне. Если раньше мужик был обязан работать и зарабатывать, то женщина была обязана содержать домашнее хозяйство и воспитывать детей. Нынче ж многие бабоньки считают, что их обязаны содержать, потому что они… красивые.

Не знаю, может в этом и есть какая-то логика, но лично я ее что-то не просматриваю.

Раньше, в те чудесные времена настоящих мужчин, которые махали мечами и таскали в дом тушки оленей, нам не нравилось, что эти самые добытчики, фи какие…. И пахнет от них плохо, и борода нечесаная, и под ногтями грязь…

Ну все для нас, бабоньки. И вот уже мужчины, зачастую, проводят у зеркала больше времени, чем мы, распрекрасные. И бровки они выщипывают, и подмышки бреют, и волосы лаком заливают, и на маникюр ходят.

А мы ж опять недовольные. Теперь нам брутальность подавай.

И мужики в спортзалы ломятся: мыщцы себе качают, плиточки на пузике считают да стероидами давятся.

А мы ж опять недовольные. Теперь нам надо, чтобы они настоящими отцами были. Мол, если он памперсы не меняет, то и не прочувствует до конца то, каково это быть папочкой.

И мужики колясочки катают, сосочки покупают, в игрушечки играют.

Впрочем, врать не станем. В этой войне за мужское совершенство многие сопротивляются. Одни предпочитают эволюцию деградации, то есть рюмку. Правда, в итоге они не мужчинами остаются, а существами неопределенного пола. Есть и другие… Которые подаются в эти… Ну, такие, которые предпочитают ночи проводить не с бабоньками, а с…

Вот моя подруга рассказывает о своей коллеге. Мол, у той есть замечательный сын 28 лет от роду. И умница он, и спортсмен, и зарабатывает неплохо, а вот, гад какой, не женится никак, а потенциальной бабушке уже внуков хочется. Оказывается дело в том, что парень просто боится девушек. Не в смысле, что он боится того, что они с ним сделать могут, а страшится, что бабонькам нужен не он, как личность, а его социальный статус и деньги. Вот, мол, суженый, я тебе вся такая красивая досталась, давай содержи меня, да молись, а то уйду и потеряешь ты такое счастье… И опыт негативный в его жизни уже был.

Как мы не оцивилизовывались, а люди – просто существа мира животного, и правит нами два основных инстинкта: самосохранения и размножения. А потому, признайтесь бабоньки, замуж хочется… за принца. И будет вам принц, если вы принцесса конечно. А нет принца, бери эту “глину”, да и лепи…

Интересно, что в мире мы мужчины и женщины, столь разные, непохожие и противоречивые, хотим одного – быть любимыми и счастливыми. Но зачастую забываем, что путь к счастью ухабистый и неровный, а любви достойны лишь те, кто сам умеет ее дарить.

Многие женщины сегодня жалуются, что рыцарство кануло в лету, и что настоящих джентльменов можно встретить лишь в кино. Принц на белом коне стал таким же мифом, как и Геракл со всеми его подвигами. Однако миллионы продолжают мечтать, почитывая дамские любовные романы, и веря, что в один прекрасный день, сказка постучится и в их дверь. При этом, в голове у них уже сформировался определенный формат «принца», и они упорно пытаются подогнать всех встречающихся им на пути мужчин, под него. Не подошел? Пошел вон. И так с другим, третьим, пятым… Пока в один прекрасный день женщина не обнаруживает, что в очереди и мужчин то не осталось.

Так, будьте счастливы, бабоньки, и любимы. Не ищите вы принцев этих, бросьте пустое. И вообще, вспомните сказку про царевну-лягушку… Может стоит поцеловать квакушку-другую, авось, обернется красным молодцем…

Анна МАВИЧ

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