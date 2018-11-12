Роды после 35

По статистике во всем мире растет не только показатель рождения детей среди женщин после 40, но и увеличивается возраст женщины, родившей первого ребенка. То есть раньше мамами становились в более молодом возрасте нежели сейчас. Но и термин «старородящая» становится пережитком прошлого. Ведь ранее в 25 лет первые роды уже считались поздними, а сейчас в медицине введен новый термин «возрастные первородящие» и их возраст сменился с 25 на 35 лет. Ну что ж меняются времена, меняются нравы. Во времена Пушкина замуж выходили уже в 13 лет, а 30-летний мужчина считался стариком. Основным показателем таких понятий был средний возраст жизни в те времена: 30 лет. Ведь медицина в ХVIII-XIX веке сильно отличалась от нашей. Родить в 14-15 лет в то время было вполне приемлемо. Зато сейчас многие женщины становятся впервые мамами в 26 лет и это уже нормально.

Я родила первую дочь в 22 года и среди своих многих знакомых выглядела как если бы родила в 16. Многие мои приятельницы в 28-35 лет рожают первого ребенка и причины у всех совершенно разные: нет достойных мужчин, проблемы с зачатием, «раньше не задумывалась о детях, я молода и успею еще родить»…

Некоторые девушки, у кого нет пока детей, узнав о первых родах в 22 года, крутят пальцам у виска: «Зачем рожать так рано? Тебе совсем нечем было заняться?» И речь идет не только о тех кому за 30, но и многих юных особ уже не прельстит такой вариант материнства. Одна моя подруга родила в 28 и, когда узнала, что я ее опередила в этом на 6 лет, сказала коротко и ясно: «Ты счастливая. Я тебе завидую».

В роддоме в соседней палате лежала женщина 43-х лет, мы с ней легко сошлись в общении. «Ты знаешь я первую дочь родила в 40, муж моложе меня на 8 лет, не было времени ждать сразу же решились на второго. Единственный минус я уже не та, что в молодости, и роды прошли сложнее, нежели если бы мне было 25 лет. Конечно, стоило родить раньше, но я же не виновата, что встретила своего мужа почти в 40 лет», — рассказывала она.

Одна моя дальняя родственница родила первого ребенка в 35 лет. Всегда думалось, что она яростная карьеристка и они с мужем помешены на работе. Но как оказалось «мы детей хотели уже на протяжении 13 лет, с первого дня свадьбы, но увы потом узнали, что у нас есть серьезные проблемы. И только ЭКО помогло нам в этой проблеме. Сложная процедура и многое пришлось пережить, но результат того стоил — наша доченька».

В прошлом году средний возраст женщины при рождении первого ребенка составил 29,2 года. При этом городские жительницы рожают в среднем в 29,5 года, в сельской местности — в 28 лет.

Наверное, не так уж важно, когда ты родишь ребенка. Важно просто его родить и всему свое время!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роды после 35 По статистике во всем мире растет не только показатель рождения детей среди женщин после 40, но и увеличивается возраст женщины, родившей первого ребенка. То есть...