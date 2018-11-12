ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роды после 35

13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

По статистике во всем мире растет не только показатель рождения детей среди женщин после 40, но и увеличивается возраст женщины, родившей первого ребенка. То есть раньше мамами становились в более молодом возрасте нежели сейчас. Но и термин «старородящая» становится пережитком прошлого. Ведь ранее в 25 лет первые роды уже считались поздними, а сейчас в медицине введен новый термин «возрастные первородящие» и их возраст сменился с 25 на 35 лет. Ну что ж меняются времена, меняются нравы. Во времена Пушкина замуж выходили уже в 13 лет, а 30-летний мужчина считался стариком. Основным показателем таких понятий был средний возраст жизни в те времена: 30 лет. Ведь медицина в ХVIII-XIX веке сильно отличалась от нашей. Родить в 14-15 лет в то время было вполне приемлемо. Зато сейчас многие женщины становятся впервые мамами в 26 лет и это уже нормально.
Я родила первую дочь в 22 года и среди своих многих знакомых выглядела как если бы родила в 16. Многие мои приятельницы в 28-35 лет рожают первого ребенка и причины у всех совершенно разные: нет достойных мужчин, проблемы с зачатием, «раньше не задумывалась о детях, я молода и успею еще родить»…
Некоторые девушки, у кого нет пока детей, узнав о первых родах в 22 года, крутят пальцам у виска: «Зачем рожать так рано? Тебе совсем нечем было заняться?» И речь идет не только о тех кому за 30, но и многих юных особ уже не прельстит такой вариант материнства. Одна моя подруга родила в 28 и, когда узнала, что я ее опередила в этом на 6 лет, сказала коротко и ясно: «Ты счастливая. Я тебе завидую».
В роддоме в соседней палате лежала женщина 43-х лет, мы с ней легко сошлись в общении. «Ты знаешь я первую дочь родила в 40, муж моложе меня на 8 лет, не было времени ждать сразу же решились на второго. Единственный минус я уже не та, что в молодости, и роды прошли сложнее, нежели если бы мне было 25 лет. Конечно, стоило родить раньше, но я же не виновата, что встретила своего мужа почти в 40 лет», — рассказывала она.
Одна моя дальняя родственница родила первого ребенка в 35 лет. Всегда думалось, что она яростная карьеристка и они с мужем помешены на работе. Но как оказалось «мы детей хотели уже на протяжении 13 лет, с первого дня свадьбы, но увы потом узнали, что у нас есть серьезные проблемы. И только ЭКО помогло нам в этой проблеме. Сложная процедура и многое пришлось пережить, но результат того стоил — наша доченька».
В прошлом году средний возраст женщины при рождении первого ребенка составил 29,2 года. При этом городские жительницы рожают в среднем в 29,5 года, в сельской местности — в 28 лет.
Наверное, не так уж важно, когда ты родишь ребенка. Важно просто его родить и всему свое время!

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике во всем мире растет не только показатель рождения детей среди женщин после 40, но и увеличивается возраст женщины, родившей первого ребенка. То есть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помогли коммуналка и общественный транспорт. Нацбанк о том, почему замедлилась годовая инфляция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика