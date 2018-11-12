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Уж замуж невтерпеж

13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В наше время никого не удивит незамужняя девушка 27 лет. Даже 40 лет назад выйти замуж после 20 считалось, ой как поздно, а еще раньше – и в 14 лет выйти замуж было вполне уместно. С каждым годом факт раннего брака становится все более неуместным. Да и сами рамки возраста женитьбы меняются. Многие мужчины уже женятся ближе к 30, да и девушки приближаются к этой цифре.Как сообщает Белстат, в 2017 году средний возраст женщин, вступивших в первый брак, составил 25,8 лет, а у мужчин 27,9 лет. Для сравнения в 2005 году в Беларуси женщины впервые вступали в брак в возрасте 23,5 лет, а мужчины в 25,7 лет. Из любопытства поинтересовалась мнениями неженатых мужчин и незамужних девушек: что же влияет на их мнение о браке и как вообще они к нему относятся?
Ирина, 35 лет:
— Я была замужем давно, развелась через год совместной жизни. Детей нет. Тогда просто хотелось взрослой жизни, думала все стерпится — слюбится в семейной жизни. А сейчас понимаю, в браке не нужно никого терпеть. Нужно сразу встретить того единственного и неповторимого, которого будешь любить, несмотря ни на что, и все будет взаимно!
Антон, 29 лет:
— Я не вижу пока никакого смысла жениться, у меня грандиозные планы на жизнь. Машина уже есть и это плюс, потом карьера. В это же время нужно решить вопрос о приобретении собственного жилья. А там дело за малым: найти достойную спутницу и вперед. Главное крепкий финансовый фундамент для будущей семьи.
Юля, 28 лет:
— Я считаю, что еще слишком молода для всех этих обременений. Я недавно закончила учебу, теперь работаю, имею постоянный доход и хочу пожить в свое удовольствие. Первым делом коплю на отпуск в теплых странах с подругой. Куда полетим, пока не решили.
Игорь, 32 года:
— Давно хотел иметь семью, но никак не складывается. Мне важно, где и как мы будем жить, и я уже все спланировал. Просто пока не нашел ту единственную. Когда встречу женщину, которая со мною готова пройти все горести и радости, долго раздумывать не буду: сразу женюсь.
Аня, 27 лет:
— Я давно встречаюсь с парнем, но мы пришли к выводу, что штамп в паспорте это не обязательная часть наших отношений. Может мы и зарегистрируем брак, когда появятся дети, а может и нет.
Илья, 28 лет:
— Я существую в идеальном мире, и вижу, как живут мои женатые друзья… Я так не хочу!!! Живу в свое удовольствие, трачу свои деньги и время, так как хочу и не нужно ни с кем советоваться. Если мне это надоест, я быстро все исправлю и тут же женюсь. Всему свое время и не вижу смысла тащить человека в ЗАГС, если он этого не хочет.

 
 
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В наше время никого не удивит незамужняя девушка 27 лет. Даже 40 лет назад выйти замуж после 20 считалось, ой как поздно, а еще раньше – и в 14 лет выйти замуж было вполне...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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