Уж замуж невтерпеж

В наше время никого не удивит незамужняя девушка 27 лет. Даже 40 лет назад выйти замуж после 20 считалось, ой как поздно, а еще раньше – и в 14 лет выйти замуж было вполне уместно. С каждым годом факт раннего брака становится все более неуместным. Да и сами рамки возраста женитьбы меняются. Многие мужчины уже женятся ближе к 30, да и девушки приближаются к этой цифре.Как сообщает Белстат, в 2017 году средний возраст женщин, вступивших в первый брак, составил 25,8 лет, а у мужчин 27,9 лет. Для сравнения в 2005 году в Беларуси женщины впервые вступали в брак в возрасте 23,5 лет, а мужчины в 25,7 лет. Из любопытства поинтересовалась мнениями неженатых мужчин и незамужних девушек: что же влияет на их мнение о браке и как вообще они к нему относятся?

Ирина, 35 лет:

— Я была замужем давно, развелась через год совместной жизни. Детей нет. Тогда просто хотелось взрослой жизни, думала все стерпится — слюбится в семейной жизни. А сейчас понимаю, в браке не нужно никого терпеть. Нужно сразу встретить того единственного и неповторимого, которого будешь любить, несмотря ни на что, и все будет взаимно!

Антон, 29 лет:

— Я не вижу пока никакого смысла жениться, у меня грандиозные планы на жизнь. Машина уже есть и это плюс, потом карьера. В это же время нужно решить вопрос о приобретении собственного жилья. А там дело за малым: найти достойную спутницу и вперед. Главное крепкий финансовый фундамент для будущей семьи.

Юля, 28 лет:

— Я считаю, что еще слишком молода для всех этих обременений. Я недавно закончила учебу, теперь работаю, имею постоянный доход и хочу пожить в свое удовольствие. Первым делом коплю на отпуск в теплых странах с подругой. Куда полетим, пока не решили.

Игорь, 32 года:

— Давно хотел иметь семью, но никак не складывается. Мне важно, где и как мы будем жить, и я уже все спланировал. Просто пока не нашел ту единственную. Когда встречу женщину, которая со мною готова пройти все горести и радости, долго раздумывать не буду: сразу женюсь.

Аня, 27 лет:

— Я давно встречаюсь с парнем, но мы пришли к выводу, что штамп в паспорте это не обязательная часть наших отношений. Может мы и зарегистрируем брак, когда появятся дети, а может и нет.

Илья, 28 лет:

— Я существую в идеальном мире, и вижу, как живут мои женатые друзья… Я так не хочу!!! Живу в свое удовольствие, трачу свои деньги и время, так как хочу и не нужно ни с кем советоваться. Если мне это надоест, я быстро все исправлю и тут же женюсь. Всему свое время и не вижу смысла тащить человека в ЗАГС, если он этого не хочет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уж замуж невтерпеж В наше время никого не удивит незамужняя девушка 27 лет. Даже 40 лет назад выйти замуж после 20 считалось, ой как поздно, а еще раньше – и в 14 лет выйти замуж было вполне...