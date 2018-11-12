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В Тиндере введут опции для трансгендеров и небинарных людей
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Приложение для знакомств Tinder поддерживает людей, который не считают себя просто мужчинами или женщинами. Там планируют ввести опцию, по которой пользователь сможет указать себя как трансгендера или небинарного человека. Правда, это пока только в Индии,
В Индии компания сотрудничает с местными ЛГБТ-активистами − с этим и связана идея ввести такую возможность и пользователей. Для Тиндера это очень важный рынок из-за плотности населения и популярности смартфонов.
Только пока не уточняется, введут ли новые опции и в других странах. С 2016 года функцию локально тестировали в США.
К слову, ещё одна новость про ЛГБТ − музей Виктории и Альберта в Лондоне начал проводить специальные ЛГБТ-экскурсии по залам,
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Приложение для знакомств Tinder поддерживает людей, который не считают себя просто мужчинами или женщинами. Там планируют ввести опцию, по которой пользователь...
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