В Тиндере введут опции для трансгендеров и небинарных людей

Приложение для знакомств Tinder поддерживает людей, который не считают себя просто мужчинами или женщинами. Там планируют ввести опцию, по которой пользователь сможет указать себя как трансгендера или небинарного человека. Правда, это пока только в Индии, пишет «Нож» со ссылкой на TechCrunch.

В Индии компания сотрудничает с местными ЛГБТ-активистами − с этим и связана идея ввести такую возможность и пользователей. Для Тиндера это очень важный рынок из-за плотности населения и популярности смартфонов.

Только пока не уточняется, введут ли новые опции и в других странах. С 2016 года функцию локально тестировали в США.

К слову, ещё одна новость про ЛГБТ − музей Виктории и Альберта в Лондоне начал проводить специальные ЛГБТ-экскурсии по залам, пишет «Артгид». Бесплатные экскурсии проводятся в последнюю субботу каждого месяца и посвящены квир-историям, связанным с экспонатами музея. Желающих посетить такую экскурсию набралось на четыре большие экскурсионные группы. На сайте музея также доступна онлайн-версия ЛГБТ-экскурсии, к настоящему моменту её посмотрели уже более 12 тысяч человек.